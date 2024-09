ESCLUSIVA SI Pedullà: “Zalewski, incontro in corso Roma-Galatasaray. Si cerca l’accordo”

Ore calde per il trasferimento di Nicola Zalewski in casa Roma: il giocatore potrebbe finire in Turchia come vi abbiamo raccontato qui su Sportitalia.

Ecco quanto riporta Alfredo Pedullà su di lui: “Oggi, come anticipato, doveva essere una giornata importante per Zalewski al Galatasaray. Incontro in corso per trovare tutti gli accordi con la Roma. Zalewski guadagnerebbe circa una cifra circa 6 volte superiore rispetto all’attuale ingaggio”. Ricordiamo che il classe 2002 è stato schierato in tutti e tre i match di campionato fin qui disputati dai giallorossi in campionato (uno da titolare e due subentrando) e che ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno 2025.