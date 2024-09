Panico alla Red Bull, addio mondiale: sacrificio pazzesco

La Red Bull è costretta a dire addio al futuro? Sembra proprio che la direzione presa dalla scuderia austriaca sia questa. I tifosi non possono credere ai loro occhi

La stagione della Red Bull è stata costellata di alti e bassi, almeno fino a questo momento. Dopo una partenza sprint, il team guidato da Christian Horner ha iniziato ad avere diversi problemi e Max Verstappen non ha più ripetuto le ottime prestazioni delle prime gare. Con l’ennesima corsa anonima a Monza, il pilota olandese è arrivato a sei gare senza vittorie, un record negativo per lui, se consideriamo il dominio delle ultime tre stagioni.

Nessuno avrebbe pensato che la Red Bull potesse rischiare di perdere i due titoli mondiali dopo le prime gare, dominate da Max Verstappen in scioltezza. Il 2024 sembrava una copia dell’anno precedente e invece la compagine di Milton Keynes ha avuto una involuzione importante, fermo restando che sono migliorate anche le avversarie, soprattutto la McLaren. La scuderia britannica potrebbe superare la Red Bull nel mondiale costruttori già a Baku, mentre Norris è in piena corsa per il titolo piloti. Ma la Red Bull non ha nessuna intenzione di mollare e farà di tutto per vincere questo mondiale.

La Red Bull sacrifica il 2025 per vincere il titolo nel 2024?

Le difficoltà interne della Red Bull, alle quali bisogna aggiungere il grande miglioramento della McLaren, potrebbero lasciare Max Verstappen e soci a bocca asciutta quest’anno. Sarebbe incredibile perché la Red Bull sembrava poter vincere i due titoli iridati senza alcun problema e adesso non ha più certezze. Se la McLaren non ha ancora effettuato il sorpasso nel mondiale costruttori è solo a causa di alcuni errori commessi nelle ultime gare, ma tutti credono che a Baku potrebbe esserci uno scambio di posizioni in classifica.

L’inerzia è tutta dalla parte della scuderia diretta da Andrea Stella: sembra proprio che la McLaren abbia invertito i ruoli e soltanto un altro clamoroso colpo di scena potrebbe farle perdere il titolo costruttori. Per il mondiale piloti, Max Verstappen ha ancora ottime speranze perché il vantaggio è importante. Norris e Piastri, infatti, si sono ostacolati più volte nelle ultime gare, permettendo a Max di mantenere un margine rassicurante, per ora.

La Red Bull inoltre non porterà nuovi aggiornamenti prima del Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti d’America, ma sembra che in fabbrica stiano lavorando molto per fare in modo che gli sviluppi siano efficienti. Come evidenziato da ‘F1-news.eu’, la scuderia austriaca non vuole assolutamente perdere il mondiale in corso ed è disposta a spendere dei fondi del prossimo anno pur di portare a casa il primato in classifica. Questo significherebbe, di fatto, “rinunciare” al prossimo mondiale, ma è evidente che in Red Bull non abbiano alcuna intenzione di veder trionfare le avversarie nel 2024. Negli Stati Uniti arriverà un nuovo fondo, Max Verstappen spera che sia sufficiente per restare davanti alle McLaren e portare a casa il suo quarto titolo iridato consecutivo.