Qualificazioni Coppa d’Africa, alle 21 Ciad-Costa d’Avorio in diretta su Sportitalia

Alle 21 il calcio d’inizio della sfida Ciad-Costa d’Avorio, valida per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2025. Gli Elefanti hanno iniziato il loro percorso verso la manifestazione in programma in Marocco (a cavallo fra dicembre 2025 e gennaio 2026) con il piede giusto: 2-0 all’esordio contro lo Zambia, grazie alla doppietta di Krasso.

Campioni in carica grazie all’indimenticabile – e rocambolesca, per come era partito il cammino nel torneo – vittoria nell’edizione 2023 giocata in casa, gli ivoriani cercano dunque il bis per restare al comando del gruppo G. La partita sarà possibile vederla in diretta su Sportitalia, canale 60 DDT.

CLICCA QUI PER GUARDARE LA PARTITA