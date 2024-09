Qualificazioni Coppa d’Africa – La Costa D’Avorio supera il Ciad: 2-0

La Costa D’Avorio vince ancora nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. I Campioni in carica vincono in trasferta in casa del Ciad. 2-0 il risultato in una gara dominata dalla formazione ivoriano. A decidere le reti di Krasso e Diakite.

A Yaoundé, in campo neutro, la formazione del CT Faé rispetta i pronostici e domina la gara contro il Ciad. La formazione ivoriana infarcita di Serie A ed ex Serie A non lascia scampo e vince con due reti a cavallo dell’intervallo.

A sbloccare il risultato è Jean-Philippe Krasso del Paris FC nel finale di primo tempo, al 48° minuto. L’assist per il primo gol è di Oumar Diakité. In avvio di ripresa invece è lo sai Oumar Diakité dello Stade de Reims a raddoppiare, dopo soli 10 minuti dall’inizio della seconda frazione.

Con questa vittoria, nel gruppo G, la Costa D’Avorio resta in testa a punteggio pieno in solitaria. A seguire gli ivoriano lo Zambia, con 3, che ha battuto nell’altra sfida del girone 3-2 la Sierra Leone.