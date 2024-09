Qualificazioni Coppa d’Africa, Zimbabwe e Camerun non si fanno male: 0-0

Termina 0-0 a Kampala, in Uganda, la sfida tra Zimbabwe e Camerun valida per la seconda giornato del Gruppo J di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa.

La formazione nominalmente di casa si ripete dopo il pareggio alla prima giornata 0-0 in casa del Kenya. Mentre il Camerun non riesce a firmare la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta in casa contro la Namibia per 1-0. Una prestazione molto negativa per il Camerun che partita ovviamente largamente favorita rispetto al diretto avversario.

La gara ha mostrato un andamento molto chiaro con la formazione dello Zimbabwe che per buona parte della gara ha saputo essere decisamente più pericoloso del Camerun. La formazione del CT tedesco Nees, soprattutto in ripartenza ha più volte provato a mettere in difficoltà André Onana. Il portiere camerunense è stato chiamato in causa più di una volta, ma senza mai essere battuto.

Lo Zimbabwe ha tenuto alta la pressione sul Camerun, sempre con un efficace gioco di rimessa anche per buona parte del secondo tempo. Nel finale di partita, la formazione camerunense del CT belga Brys, ha saputo invece essere pericolosa in almeno due occasioni sfiorando una vittoria che sarebbe stata piuttosto immeritata.

Termina così la pausa per le Nazionali per Zimbabwe e Camerun, che si portano rispettivamente a 2 e 4 punti. Nell’altra gara del girone J, intanto, il Kenya ha vinto 2-1 sulla Namibia.