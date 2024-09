Ribaltone nella classifica ATP: Sinner spaventoso

Un trionfo con un’ulteriore soddisfazione per Jannik Sinner. Ecco cosa è riuscito a ottenere allo Us Open. Ormai è tra i grandissimi

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per Jannik Sinner. Diciamoci la verità, dopo le eliminazioni in serie di Alcaraz, Djokovic, Zverev e la vittoria ai quarti di finale contro Daniil Medvedev, era chiaro a tutti che il trionfo a Flushing Meadows non poteva sfuggire all’azzurro.

Jannik poi ci ha messo del suo. Il livello del suo tennis è cresciuto esponenzialmente nelle fasi finali del torneo e la vittoria in finale contro un buon Taylor Fritz è stata l’inevitabile epilogo di una superiorità dell’azzurro ormai conclamata.

Di fatto, in un anno è cambiato tutto per Sinner. Nella scorsa edizione dello Us Open, l’eliminazione agli ottavi contro Zverev aveva alimentato nuovamente dibattiti e polemiche sull’effettiva competitività dell’azzurro che, da quella sconfitta, ha cominciato la sua scalata ai vertici del tennis mondiale, culminata anche con la conquista del primo posto nel ranking Atp, un traguardo anch’esso impensabile fino a dodici mesi fa.

Sinner, altra gioia dopo il trionfo allo Us Open: numeri impressionanti

A proposito della classifica mondiale, con le vittorie ottenute allo Us Open, Sinner ha sfondato quota 10mila punti nel ranking ATP. Nella graduatoria pubblicata lunedì 9 settembre, Jannik ha raggiunto 11.180 punti con un distacco abissale su Alexander Zverev (secondo a 7075) e Carlos Alcaraz (terzo a 6690), un divario che già certifica, di fatto, la permanenza in vetta almeno fino a fine anno.

Con il superamento della quota di 10mila punti in stagione nel ranking Atp, Sinner è entrato in un gruppo di grandissimi campioni che hanno ottenuto, in passato, lo stesso risultato. In particolare, ci sono riusciti Djokovic, Federer, Nadal, Murray, Sampras, Agassi e Daniil Medvedev.

Primato nel ranking Atp che Sinner ha abbinato con quello nella classifica Race, quella che tiene conto esclusivamente dei risultati ottenuti nella stagione in corso. Con i punti ottenuti allo Us Open, l’azzurro è a quota 9000 con ben 2885 di vantaggio su Zverev e 3000 su Alcaraz. Anche in questo caso, un gap difficilmente colmabile fino a fine stagione.

Nonostante il primo posto ben saldo in entrambe le classifiche, ora per Sinner comincia comunque la difesa dei punti ottenuti nella scorsa stagione. Già in autunno, l’azzurro deve confermare quelli delle vittorie a Vienna e Pechino e della finale raggiunta alle Finals di Torino. A gennaio, poi, Jannik si presenterà da campione in carica a Melbourne per l’edizione 2025 dell’Australian Open.