Addio ad un pilota in Formula 1: l’errore è clamoroso

In Formula 1 grave errore in occasione del Gran Premio di Azerbaigian a Baku: un pilota è stato “cancellato”

Archiviato il Gran Premio d’Italia e la settimana di riposo, la Formula 1 ritorna in pista. Charles Leclerc, fresco del successo a Monza, è pronto nuovamente a dare battaglia a Baku, in uno dei circuiti cittadini più stretti e complessi del circus. La Ferrari vorrà dimostrare come non si sia trattato solo di un exploit ma è invece pronta a dare filo da torcere sia a Red Bull che alla McLaren, in questo momento forse la monoposto più veloce del circus.

Il meteo sarà sicuramente un fattore chiave in Azerbaigian da non sottovalutare che potrebbe anche rimescolare le carte. Di certo c’è che Verstappen arriva a Baku con soli 62 punti di vantaggio su Norris, con una pressione che nelle ultime gare è stata palesata evidente da momenti di nervosismo anche e soprattutto nei confronti della sua scuderia.

Red Bull non più imbattibile e lo si evince anche dalla classifica Costruttori: appena otto le lunghezze di vantaggio del team anglo-austriaco nei confronti della McLaren e chissà che proprio nel paese azero non possa arrivare il clamoroso sorpasso che metterebbe definitivamente la parola fine ad un domini incontrastato da parte della Red Bull.

Formula 1, errore da non credere: cancellato un pilota

Tante novità anche per quanto riguarda i piloti. Com’è noto, la Haas è stata costretta al cambio di pilota per un Gran Premio. Kevin Magnussen non potrà correre in Azerbaigian perché ha raggiunto i 12 punti di penalità sulla patente e dovrà quindi osservare un turno di stop. Al suo posto ci sarà Oliver Bearman che torna quindi in pista in un GP dopo aver sostituito sulla Ferrari Carlos Sainz in Arabia Saudita. Nell’occasione, il pilota spagnolo fu operato di appendicite e sostituito proprio dal 19enne britannico. Ora per lui una nuova opportunità su una monoposto motorizzata Ferrari.

Se quella di Bearman sarà una sostituzione temporanea, in casa Williams è stata definitiva quella di Logan Sargeant: il 23enne statunitense è stato sostituito dal team dopo il Gran Premio d’Olanda disputato a Zandvoort. Al posto di Sargeant, è stato scelto Franco Colapinto che al suo debutto ha chiuso con un promettente 12mo posto a Monza.

Il 21enne argentino è il nuovo compagno di squadra di Alex Albon per il resto della stagione ma non per gli organizzatori del Gran Premio di Azerbaigian. A Baku, infatti, è comparso nuovamente il cartellone di Sargeant, che nelle 37 gare disputate ha conquistato un solo punto, nel GP degli Stati Uniti. Un chiaro ed evidente errore anche perché la Williams non ha intenzione di tornare sui suoi passi e punta ora su Colapinto.