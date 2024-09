Nuova avventura per Sainz, annuncio ufficiale: tutti sorpresi in casa Ferrari

Carlos Sainz è ai titoli di coda con la Ferrari e l’ultimo annuncio ha lasciato tutti sorpresi: i tifosi della Rossa non se lo aspettavano

Il pilota spagnolo, Carlos Sainz, non è stato preso in considerazione per il futuro della rossa, visto l’arrivo di Hamilton e ha deciso di sposare il progetto della Williams. Un nuovo percorso molto stimolante ma che non chiude le porte ad un clamoroso ritorno.

Il suo lavoro a Monza è stato esaltato per l’utilità che ha avuto nella strategia e per il gioco di squadra che ha consentito a Leclerc di vincere. Carlos Sainz è riuscito a tenere dietro per un po’ Oscar Piastri, consentendo al suo compagno di box di prendere quel vantaggio necessario per concludere sul gradino più alto del podio. Alla fine lui ha concluso quarto, senza poter festeggiare con i tifosi il trofeo, ma con la consapevolezza di aver dato tutto e di più. L’applicazione mostrata da Sainz in questa stagione è sicuramente encomiabile, considerando che fra pochi mesi lascerà Maranello.

Il figlio d’arte ha deciso di sposare il progetto Williams, non senza rimpianti. La sua volontà sarebbe stata quella di rimanere ancora in Italia, dove stava benissimo e dove voleva giocarsi le proprie chance di successo. L’arrivo di Hamilton ha portato il team principal Vasseur a prendere un’altra strada, puntando solo su Leclerc e dando il ben servito allo spagnolo.

Vasseur elogia Sainz per il lavoro svolto e la professionalità: “Mi piacerebbe lavorare ancora con lui in futuro”

Nonostante l’epilogo di questa avventura, Sainz è comunque stimatissimo da Vasseur e da tutta la dirigenza Ferrari. Il suo lavoro non è passato inosservato nel corso di questi 4 anni e lo stesso team principal lo ha voluto sottolineare nelle parole riportate da ‘FormulaPassion’: “Ho un enorme rispetto per Carlos per quello che ha fatto per la squadra, soprattutto nel biennio con me. Mi piacerebbe sicuramente lavorare con lui in futuro”.

Parole di stima a cui poi aggiunge: “Quando abbiamo avuto problemi è stato in grado di spingere la squadra con la pole di Monza e la vittoria di Singapore dello scorso anno. I suoi risultati hanno spingo anche Charles a reagire”.

Vasseur ha voluto elogiare anche la professionalità dell’ex pilota della McLaren, che pur sapendo di essere all’epilogo della sua esperienza in Rosso non sta mollando niente e si sta mettendo sempre al servizio della squadra. Chissà che in futuro proprio questo atteggiamento positivo non possa valergli un clamoroso ritorno, o forse potrebbe spingere Vasseur a portarlo con lui in un’altra scuderia.