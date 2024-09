Ultim’ora improvvisa, salta un sedile in F1: ‘colpa’ di Verstappen

Il futuro di un paio di piloti dipende dalla decisione di Max Verstappen. Nelle prossime stagioni cambierà tutto in Formula 1

Nell’ultima tappa della Formula 1 è andata alla grande per la Ferrari che, al Gran Premio di Monza, è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto. Brutto scivolone, invece, per Max Verstappen che si è dovuto accontentare del sesto piazzamento. Risultato tutt’altro che soddisfacente per il campione in carica che non trova la vittoria dalla gara in Spagna del 23 giugno scorso.

La vera notizia all’interno del circus non è però il calo di rendimento del pilota numero uno della Red Bull ma piuttosto lo stesso futuro in bilico dell’olandese. Si è parlato tanto di avvicendamenti nonostante un contratto ancora lunghissimo in essere.

Il 2025 sarà un anno tutto da vivere, soprattutto per il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari, ma quello dell’inglese potrebbe non essere l’unico trasferimento in grado i lasciare il segno. La casa automobilistica anglo-tedesca vuole tornare a vincere e potrebbe essere proprio Verstappen ad aprire loro le porte di un nuovo ciclo. L’annuncio sul futuro non lascia dubbi.

Ribaltone in Formula 1, cambia il pilota: occhio a Verstappen

Non solo addio ad Hamilton da parte della casa automobilistica tedesca che da qui ai prossimi mesi potrebbe cambiare anche il destino di George Russell, dapprima considerato un talento in erba e ora a rischio nel caso in cui si decidesse di affondare il colpo su Hamilton. Parole chiare quelle rilasciate dall’ex pilota Nico Rosberg ai microfoni di ‘Sky Sport’, che sa bene quanto la sua ex scuderia voglia nel proprio team il campione in carica.

Tutto su Verstappen, dunque, da parte della Mercedes che vuole più garanzie per il futuro ed è pronta a puntare forte sull’olandese classe 1997. Toto Wolff, team principal dei tedeschi, ha da tempo messo gli occhi addosso al gioiellino della Red Bull e spera di poter chiudere il colpo entro il 2026: “George non può sentirsi al sicuro. Toto ha sempre desiderato Max e non rinuncerà a quell’obiettivo. Nel 2026, con i nuovi regolamenti, ci sarà l’occasione perfetta per riprovare a ingaggiare Verstappen. Se Max sarà disponibile, credo che ci sarà una lotta tra George e Kimi Antonelli, il giovane talento emergente della Mercedes”.

I tedeschi, dal proprio canto, sono pronti ad aprirgli le porte ma ci sarà da aspettare ancora un po’. Sull’elenco c’è infatti anche Antonelli e un eventuale arrivo futuro di Verstappen rischia di far saltare un sedile Mercedes.