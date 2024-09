Napoli, presenta la partnership con Sorgesana: “Orgoglioso di aver vinto rispettando le regole”

Questa mattina a Villa D’Angelo, accolti da Gennaro Varchetta, amministratore unico, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha presentato la partnership con Sorgesana, nuovo sponsor sul retro delle maglie dei partenopei. Il presidente ha spaziato tutto ciò che riguarda il mondo Napoli.

“Con il dottor Arnanone abbiamo punti di contatto, due imprenditori che al di là di cosa si dice hanno puntato sulla famiglia. Ci sono denigratori delle aziende a tiraggio familiare, dicendo che non si espanderanno mai. Io non credo che i fondi siano il salvataggio delle imprese, tantomeno nel calcio. Un imprenditore deve dare un’impronta, ma il paese ha spesso abbandonato l’idea di impresa per la presa, ma non riguarda noi“.

Tocca ad Arnone: “Mangiamo lo stesso pane, siamo allineati. Sono 20 anni ormai… se non ci fosse stata sintonia col presidente non staremmo qui. Andiamo avanti per il prossimo ventennio? Dicono che abbiamo un carattere difficile? Ritengo che alla fine prevalga l’intelligente, nel nostro rapporto è prevalsa“.

ADL ha parlato dei 20 anni della sua presidenza?:

“Bilancio ultra-positivo, in un paese complicato, Napoli veniva descritta come ingovernabile ed il calcio a Napoli ha dimostrato che qui si può e si deve lavorare. Noi dobbiamo trasformare beni immateriali in qualcosa di industrialmente valida, contenuti, una palestra di grande allenamento. Con grande stupore quando andai da Carraro al secondo anno di C e dissi ‘guardi presidente, secondo me qui non funziona questo, questo questo’, lui mi guardò e mi disse ‘lo dice lei?’, ma perché ‘non si può parlare?’, e poi scoppiò Calciopoli. Il vecchio non è mai stato superato dal nuovo, lo dico sempre da Veltroni nel ’96 che cambiò le regole del gioco, concetto ribadito da Platini alla UEFA. Il calcio così ha sempre accumulato debiti, io che ho fatto tanti, ne ho acquisti e distribuiti, non ho mai fatto una lira di debiti ed è stato il mio mantra e sono riuscito a trasportare anche nel calcio. Ma quando si dice che il calcio italiano non va da nessuna parte è perché nessuno vuole andare in parti diverse. Tranne alcuni casi, i club non partecipano, per non parlare dei fondi, un disastro“.

De Laurentiis si è soffermato ulteriormente sui vent’anni alla guida del Napoli: “Costruirlo altrove come quinto stadio degli Europei. Bisogna dare garanzie in breve tempo: mi sono anche domandato, devo dare il via ai lavori ed hanno già impegnato lo stadio per i concerti? Napoli è complicata da questo punto di vista. Un altro elemento è un’ulteriore internazionalizzazione, con una base di tifosi importante e vogliamo attivarla in breve tempo, stiamo per lanciando progetti per la nostra fanbase globale. Un futuro ricco di sfide e opportunità, avremo la vetrina del centenario e siamo pronti a stupirvi con effetti speciali degni dei migliori film. Sono presidente da 20 anni, ma lo spettacolo è appena cominciato. Posso promettervi che fino a quando gestirò il Napoli non indietreggerà mai di fronte a comportamenti predatori e interessi privati. A tutela anche dei giocatori e dei nostri tifosi… (applausi per l’emozione del presidente, ndr). Il più grande orgoglio è stato vincere rispettando regole e persone, continueremo sempre a competere con questi principi. Dissi che avevo intenzione di rilanciare la città anche grazie al calcio ed oggi ha attenzione globale anche col nostro supporto. Da qui parte un calcio libero, sostenibile ed innovativo“.