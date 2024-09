Rivoluzione senza precedenti in MotoGP, sarà introdotta nel 2025

Un Mondiale avvincente quello in corso in MotoGP. Il prossimo anno ci sarà un’importante novità per tutti i piloti. Se ne é parlato a Misano

Per il terzo anno consecutivo, la MotoGP ci sta regalando un Mondiale davvero lottato nelle posizioni di vertice. Ancora una volta, come nella scorsa edizione, a contendersi il primato sono Pecco Bagnaia e Jorge Martin con quest’ultimo ancora in testa a +7 dal campione del mondo in carica.

Il terzo incomodo nella lotta al vertice è Marc Marquez. Le due vittorie consecutive del fuoriclasse iberico, ad Aragon e nella prima tappa a Misano, gli hanno consentito di accorciare le distanze dai primi due con Martin ora distante di 53 punti e Bagnaia 47, gap ancora colmabile in un’ultima parte di stagione che si disputerà in gran parte in Asia.

Marquez che è stato protagonista nella stagione in corso anche per l’ufficialità del suo passaggio nel team ufficiale Ducati nel prossimo Mondiale. Nel 2025, Marc affiancherà Bagnaia e avrà nuovamente l’opportunità di tornare a lottare per il titolo con quella che è, senza ombra di dubbio, la moto migliore di tutte.

MotoGP, una grande novità nel 2025

Marquez e gli altri colleghi, il prossimo anno, sperimenteranno una grande novità in MotoGP. Come riporta ‘FormulaPassion’, la Dorna starebbe valutando l’opportunità di introdurre i team radio nella classe regina del Motomondiale. Un’innovazione che seguirà una fase di sperimentazione articolata in varie fasi.

Nella prima, prevista proprio nel 2025, si utilizzeranno i team radio per inviare comunicazioni ai piloti dalla direzione gara che segnalerà eventuali pericoli sul tracciato come la presenza di incidenti, condizioni difficili dell’asfalto o cambiamenti del meteo.

Successivamente, qualora la prima fase risultasse efficace, la Dorna potrebbe implementare i team radio per mettere direttamente in comunicazione i piloti con i commissari di gara. Uno step questo previsto nel 2026 e che potrebbe anticipare la fase finale (di cui ancora non si sa la data) che prevede – sempre nelle intenzioni della Dorna – l’utilizzo delle comunicazioni radio come in Formula 1 ovvero con lo scambio di informazioni tra i piloti in gara e il box di riferimento.

La Dorna ha organizzato un incontro a Misano con i vari team per discutere della possibile introduzione di quella che, indubbiamente, sarebbe una novità rivoluzionaria in MotoGP. Non mancano, tuttavia, le incertezze dovute, in primis, alle moto stesse e alle differenti condizioni rispetto alla F1. Con il rumore assordante che producono i prototipi di MotoGP e i continui movimenti dei piloti nelle fasi di guida, per quest’ultimi sarà infatti davvero difficile ascoltare eventuali comunicazioni e fornirle a loro volta.