Tensione Kyrgios-Sinner: stoccata pesantissima

Lo scontro dialettico tra Sinner e Kyrgios prosegue a distanza. L’ultima stoccata contro l’australiano è piuttosto pesante

Il 2024 è l’anno di Jannik Sinner. Il tennista di San Candido, da grande talento è diventato una autentica certezza e oramai tutti sono convinti che sia lui che Carlos Alcaraz sono destinati a scrivere pagine di storia di questo sport.

L’ultima vittoria contro lo statunitense Taylor Fritz nella finale dello Us Open è l’ennesima dimostrazione che il classe 2001, numero uno al mondo dallo scorso giugno, ha una mentalità di ferro unita a una classe senza pari. Non a caso, la vittoria contro Fritz è giunta nel modo più più netto possibile, impedendo all’avversario di impensierirlo per ampi tratti del match.

Insomma, Jannik con il suo secondo titolo del Grande Slam conquistato (dopo gli Australiano Open a gennaio) ha dato prova, ancora una volta, di possedere una solidità mentale straordinaria che gli ha impedito anche di non pensare a quanto accaduto al di fuori del rettangolo di gioco. Si fa riferimento chiaramente al caso doping che l’ha coinvolto e alla polemica innestata a riguardo da Nick Kyrgios, la quale non sembra volersi placare.

Sinner-Kyrgios, interviene Binaghi

Per quanto Sinner abbia avuto soltanto la testa per gli US Open, la polemica con Kyrgios lo ha infastidito non poco, anche perché il ragazzo non ha mai avuto intenzione di creare astio contro un suo collega. Quest’ultimo si è risentito per il trattamento a suo dire troppo conciliante nei confronti di Sinner sul caso doping.

A causa del carattere peperino dell’australiano, la polemica è andata avanti per quasi tutto il mese di agosto, fino al trionfo di Sinner a New York. Kyrgios, sui social, ha fatto chiaramente il tifo per Taylor Fritz e non ha speso una parola lodevole nei confronti dell’altoatesino a dimostrazione che la sua idea non è cambiata .

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Intervistato da Supertennis, il numero uno del tennis nostrano ha speso parole bellissime nei confronti di Jannik, definendolo come l’astro nascente che guiderà il tennis azzurro in una nuova era.

“Dobbiamo prepararci visto che siamo entrati in una nuova era”, ha detto Binaghi, paragonando Sinner a Borg e Nadal, i quali in passato hanno rappresentato una rinascita per i loro rispettivi paesi. Poi arriva la stoccata del numero uno del FITP ai danni di Kyrgios: “Sono contento del successo agli Us Open di Sinner. Kyrgios? Non l’ho ancora visto..“