L’annuncio è UFFICIALE: cambia la classifica in Formula 1

È arrivato un clamoroso annuncio che ha scosso gli equilibri in Formula 1: così può cambiare la classifica

Il Gran Premio di Monza rilancia le ambizioni della Ferrari ma, allo stesso tempo, ha lasciato tanto amaro in bocca a Lando Norris. L’inglese si è ritrovato, suo malgrado, attaccato e superato da Piastri al pronti via, non riuscendo mai e poi mai a recuperare per puntare alla vittoria.

Nel frattempo Max Verstappen ha chiuso al sesto posto, perdendo ulteriore terreno da Lando che adesso ad 8 GP dalla fine del campionato mondiale è a 62 punti di distanza. Non pochi ma nemmeno una distanza proibitiva, a maggior ragione se si guarda al momento complicatissimo vissuto dalla Red Bull. La RB20 è un “mostro“, per stessa ammissione dell’olandese tre volte campione del mondo, quest’anno apparso più volte stizzito per una vettura non all’altezza della situazione.

Intanto, però, un equilibrio potrebbe essere stato stravolto proprio in ottica classifica futura. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che ha lasciato di stucco i tifosi. Così la Formula 1 può vedere cambiate le gerarchie in pista. Ci sarà da assistere ad un inatteso duello già a partire dall’Azerbaigian, in occasione del GP di Baku.

Formula 1, niente sconti: “Vinco io”

‘F1-news.eu’ riporta le parole di Oscar Piastri che stavolta non intende nascondersi. Dopo le polemiche per il duro sorpasso sul compagno di squadra Norris al via del GP di Monza, il talento australiano è tornato a parlare e lo ha fatto facendo tremare Lando, con delle dichiarazioni che promettono nuove durissime battaglie.

Nel mirino di Piastri, ovviamente, l’ormai prossimo GP di Baku nel quale punterà in maniera decisa alla vittoria. L’Azerbaigian come sfondo per un duello interno che rischia, però, di fare il ‘gioco’ della Red Bull e di Max Verstappen, apparsi in netto calo negli ultimi tempi.

A questo punto, il pilota McLaren ha preso la parola caricandosi in vista dell’imminente GP: “Sono mesi che andiamo su un circuito cittadino, ora il calendario ne propone due di fila e a Baku si creano sempre scenari interessanti“. Piastri ha successivamente rimarcato: “Sono ottimista vista la vettura che abbiamo a disposizione, gli sviluppi hanno funzionato. Siamo forti su ogni tipo di pista“. L’australiano sembra quindi tra i grandi favoriti per la vittoria.

O almeno è quello a cui punta Piastri, che non intende guardare in faccia a nessuno. A Baku vuole arrivare sul gradino più alto del podio, a tutti i costi: “In fabbrica abbiamo subito preparato questi due impegni provando a capire dove migliorare ulteriormente. Nelle ultime gare ho conquistato parecchi punti, a Baku voglio vincere“. Norris, suo compagno di team e primo inseguitore per il mondiale piloti, alle spalle di Verstappen, è avvisato.