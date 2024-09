Napoli, Neres e Kvara pronti ad accendere Big Rom

Il Napoli scende in campo contro il Cagliari in territorio sardo. Antonio Conte ha potuto sfruttare nel migliore dei modi la sosta per preparare la truppa partenopea all’appuntamento ed è pronto a confermare il 3-4-2-1 estro e fantasia, con qualche novità dal 1′. Tra i pali ovviamente spazio a Meret; linea difensiva governata con padronanza da Buongiorno, Rrahamani e Di Lorenzo. In mediana la complementarietà di Anguissa e Lobotka, con Mazzocchi e Spinazzola ai lati. Neres e Kvara alle spalle di Lukaku. Insomma, un tridente niente male.

LA PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.