Serie A, cala il gelo: si ritira un protagonista assoluto

Un calciatore che ha militato per tanti anni in Serie A ha deciso di ritirarsi. In pochi si aspettavano una decisione del genere, i tifosi sono rimasti sorpresi dal suo gesto

Ogni volta che un calciatore decide di smettere, tanti tifosi iniziano a inondare il web con messaggi pieni di nostalgia. Spesso ci sono dei campioni che si fanno amare ovunque abbiano giocato e, per questo motivo, nel momento in cui decidono di appendere le scarpette al chiodo, tanti fan li ringraziano per quello che hanno fatto nel corso della loro carriera. Nelle scorse settimane ha fatto molto discutere il ritiro di Wojciech Szczęsny, ex portiere della Juventus, che ha lasciato a soli 34 anni.

L’estremo difensore polacco ha detto addio al calcio, con annesse dichiarazioni sulla fine del suo rapporto lavorativo con la Juventus. Nelle scorse ore però è arrivata un’altra notizia simile e riguarda un altro portiere. Un altro calciatore che ha difeso i pali di diverse squadre, anche in Serie A, ha deciso di smettere con il calcio. Non ha ancora reso noti i suoi progetti per il futuro, ma molti tifosi lo ricordano in particolare per i suoi trascorsi tra Fiorentina e Milan.

Ciprian Tatarusanu si ritira, ha giocato sei anni in Serie A

Ciprian Tatarusanu ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato e lo ha fatto attraverso i social network. Il portiere rumeno ha militato nell’ultima stagione con il club dell’Abha, ma ha giocato anche diversi anni in Serie A. Nato nel 1986, è arrivato nel 2014 alla Fiorentina. Dopo il primo anno alle spalle di Neto, l’ex Steaua ha iniziato a giocare da titolare e ha difeso la porta viole per altre due stagioni, totalizzando 101 presenze tra campionato e coppe.

Nel 2017 ha lasciato la viola per trasferirsi in Francia, dove ha giocato da titolare per un paio di stagioni al Nantes. Nell’estate del 2019 si è quindi trasferito al Lione, ma ha trovato poco spazio e, per questo motivo, ha deciso di tornare in Serie A, accettando la proposta del Milan. Con il club rossonero ha trovato spazio solo quando Maignan ha avuto dei problemi fisici, con risultati non sempre esaltanti.

In totale, le presenze in maglia rossonera sono state 23. Nell’ultima stagione ha giocato nell’Abha, scendendo in campo per 36 volte. Tatarusanu è stato il portiere della Romania per diversi anni, scendendo in campo per 73 volte dal 2010 al 2020. L’ultima presenza in nazionale risale al 18 novembre del 2020, quando la Romania ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Irlanda del Nord. Ora però ha deciso di chiudere il capitolo più importante della sua vita.