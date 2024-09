Thiago Motta: “Rabiot non mi ha chiamato. Douglas Luiz? Nessuna difficoltà”

L’allenatore della Juventus, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli: “I ragazzi si sono allenati bene e sono felice che molti siano rimasti qua. Sono felice anche per quelli che sono andati in Nazionale, hanno giocato e fatto esperienze diverse. Sono tornati tutti bene, sono contento perché abbiamo quasi tutti a disposizione. Nico ha giocato, Danilo ha giocato, Fede ha giocato… Stanno tutti bene. Il calendario lo conosciamo, sappiamo cosa dobbiamo affrontare e lo faremo con grande entusiasmo ma passo dopo passo”.

Nessun pensiero alla Champions: “Se penserò alla Champions? No, dall’inizio sapevamo quale sarebbe stato il calendario e le partite da affrontare. Domani saremo concentrati, determinati, perché la partita sarà seria e l’Empoli sta bene. Anche noi però stiamo bene, abbiamo preparato la gara con i giocatori a disposizione e siamo pronti”.

Su Koopmeiners e Douglas Luiz: “Due grandi giocatori che abbiamo, come tanti altri della rosa. Vedremo domani chi inizierà la partita e chi darà il contributo subentrando. Ripeto, due grandi giocatori che abbiamo la fortuna di avere dalla nostra parte. Per Douglas Luiz non c’è nessuna difficoltà”.

Su Adzic: “L’ho visto bene e il suo rientro è stato buono. Ha fatto un grande test in settimana. Dipende tutto dai giovani. Io non guardo la nazionalità e lieta. Guardo il momento e guardo quello può dare alla squadra. Loro portano entusiasmo e bisogna sfruttare il momento. I giovani hanno bisogno di calciatori come Gatti, Danilo, Bremer, Cambiaso. Hanno bisogno anche di esperienza per emergere e crescere per il bene della Juventus”

Su Rabiot il tecnico ha detto: “Ci sono troppe supposizioni. Non mi ha chiamato. Io gli auguro il meglio e che sia felice. Voglio bene a lui come ragazzo. Spero possa trovare una squadra dove essere felice e dimostrare il suo talento”.

Chiusura su Vlahovic: “Tutta la squadra deve aiutarlo. Sono contento delle sue giornate. Dusan porta grande entusiasmo a tutti, anche a me. Arriva sempre con grande voglia e con energia positiva. Sono molto contento. Molto contento”.