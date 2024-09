Milan, Gabbia: “Vogliamo imporre il nostro gioco, siamo compatti. Pavlovic? Mi trovo bene con lui”

Al termine della sfida vinta 4 a 0 contro il Venezia, Matteo Gabbia ha parlato del match: “Mi sono trovato molto bene con Pavlovic” – le sue parole – “la cosa più importante è remare dalla stessa parte come stasera. Il gruppo è davvero compatto, in questa settimana abbiamo lavorato tutti bene, siamo un gruppo unito di uomini per bene, alla lunga sarà un vantaggio”.

Il difensore prosegue parlando delle richieste di Fonseca: “Il mister vuole una linea difensiva compatta, oggi eravamo corti e penso che il mister sia soddisfatto”.

Si parla poi dei tifosi: “La curva non ci lascia mai da soli, non erano contenti ma non lo eravamo manco noi e come sempre sono stati eccezionali. Oggi lo stadio era pieno, eccezionali. Fofana? È un giocatore che ci aiuta tanto, ha imparato già tante cose in italiano. Siamo una squadra che vuole imporre il suo gioco. Martedì sarà un altro step”.