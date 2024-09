Milan-Venezia, le scelte ufficiali di Fonseca e Di Francesco

In campo alle 20.45 a San Siro Milan e Venezia. Entrambe le formazioni sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Per i rossoneri e per il suo tecnico è quasi l’ultima spiaggia prima dei due match contro Liverpool e Inter.

Milan-Venezia, le ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; E.Royal, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. Allenatore: Fonseca.

Venezia (3-4-2-1): Joronen, Idzes, Schingtienne, Svoboda; Candela, Busio, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.