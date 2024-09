Riparte la Serie A, via alla “2^ tappa”: dalla sosta di settembre a quella di ottobre

È un sabato importante quello che oggi segna il riavvio della Serie A. Dopo le prime tre giornate alla fine di agosto, riparte il massimo campionato per quella che, di fatto, è la seconda tappa di questa prima parte di campionato. Quello di agosto è stato un prologo, un antipasto di quello che sarà e di quello che potrebbe essere.

Un’Inter dominante anche contro avversari forti. Una Juventus rivoluzionata nell’animo. Un Milan in difficoltà, alla ricerca della propria identità. Dietro un lungo treno di squadre che ambiscono alla qualificazione europea. E magari non si accontentano (talvolta per necessità), come il Napoli.

Quatto giornate di Serie A per farsi un’idea

L’intervallo di tempo che intercorre tra una sesta Nazionali e l’altra serve soprattutto a riprendere le forze per chi non va a giocare per il proprio Paese. Detto questo, la pausa serve anche per trarre le prime conclusioni. Dopo questa prima di settembre, insignificante per molti aspetti, arriverà quella di ottobre. Ma è quel che c’è e ci sarà in mezzo a tutto a questo a contare di più. Quattro giornate di campionato e per otto delle nostre venti squadre di Serie A anche due giornate di coppe europee. Dalle quattro alle sei fare per poco più di tre settimane. Un ritmo quasi forsennato che servirà a capire chi ha la possibilità di fare il ritmo più importante.

Un esame questa 2^ tappa del campionato, utile per studiare. Sé stessi e anche gli altri.

I big match delle prossime giornate

Quella che parte oggi alle 15 con il match del Sinigaglia tra Como e Bologna è una giornata intensa, ma senza scontri diretti.

Detto questo, già nel prossimo turno, quello della 5^ giornata, la Serie A tornerà ad avere i big match. Solo nella prossima giornata ci saranno due grandi scontri come Juventus-Napoli e il derby di Milan tra Inter e Milan.