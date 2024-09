Ultim’ora, Marcell Jacobs va via: cosa sta succedendo

Marcell Jacobs ha deciso di andare via. Il campione olimpico ha preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo

La stagione di Marcell Jacobs è stata abbastanza travagliata. Il campione italiano di atletica è arrivato a Parigi in buone condizioni, ma alcuni problemi fisici hanno ritardato la sua preparazione, condizionando il risultato finale. Il quinto posto ottenuto ai Giochi Olimpici resta un ottimo traguardo, soprattutto se consideriamo i tempi degli avversari del campione nato a El Paso. Marcell non poteva fare di più e lo ha anche dichiarato ai microfoni della stampa immediatamente dopo la gara.

Jacobs è stato inoltre uno dei protagonisti della staffetta italiana, arrivata a soli sette centesimi dal terzo posto. Gli azzurri avrebbero meritato il podio, ma questa volta la fortuna ha girato dalla parte degli avversari. Marcell Jacobs, Melluzzo, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, dopo aver portato a casa uno storico oro a Tokyo, nel 2021, hanno dovuto arrendersi allo strapotere dei canadesi e dei sudafricani, soccombendo anche ai britannici.

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere una decisione presa dallo stesso ex oro olimpico che ha spiazzato tutti i suoi tifosi. Ecco cosa ha fatto il campione.

Marcell Jacobs torna negli Stati Uniti: la situazione

Marcell Jacobs ha partecipato al Galà dei Castelli a Bellinzona, in Svizzera, chiudendo la sua stagione agonistica. Il campione azzurro ha partecipato ai cento metri, correndo con il tempo di 10″12, terminando la gara al quarto posto. Dopo la stessa, Jacobs ha deciso di partire per gli Stati Uniti d’America, dove vive e si allena dallo scorso novembre. Marcell vive a Jaksonville, in Florida, mentre in Italia ha avuto per diversi anni la residenza a Rieti, nel Lazio.

Il campione azzurro ha deciso di tornare dalla sua famiglia, rimasta negli USA in queste settimane. Questo vuol dire che, per qualche giorno, Jacobs avrà la possibilità di riabbracciare sua moglie Nicole e i suoi due figli, che non vede da tempo. La scorsa primavera, infatti, Jacobs ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi oltreoceano, dove ha preparato le gare per i Giochi Olimpici.

Sembra che Marcell sia molto contento della sua nuova residenza, anche perché il 2024 è stato molto positivo, nonostante non siano arrivate medaglie olimpiche. Il campione olimpico di Tokyo ha pubblicato tutto su Instagram, facendo chiaramente capire di voler restare a lungo negli Stati Uniti d’America, probabilmente fino a quando continuerà a correre. Anche se avrà superato i trent’anni, il suo grande obiettivo è quello di arrivare in finale dei cento metri anche in occasione dei Giochi Olimpici di Los Angeles, che si terranno in California nel 2028.