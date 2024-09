Valentino Rossi lo ha fatto davvero, le immagini fanno il giro del mondo!

Nonostante si sia ritirato dalla Moto GP da ormai tre anni, Valentino Rossi ha ancora tanti tifosi in tutto il mondo curiosi della sua vita privata. Le ultime

Uno dei volti più iconici ed importanti della storia dello sport italiano è senza ombra di dubbio Valentino Rossi che tra il 1996 e il 2021 è stato uno dei più vittoriosi piloti della storia della Moto GP e uno degli sportivi più celebri al mondo. Da ormai tre anni non possiamo però più vederlo correre nella classe regina del Motomondiale perché ha deciso di smettere per concentrare in altro modo i propri sforzi pur restando legato al mondo dei motori.

Il Dottore infatti non ha mai smesso di dilettarsi con il motorsport perché ancora oggi si diverte ogni tanto a prendere parte ad eventi su auto o su moto sportive per gareggiare con amici o con altri piloti professionisti. Tutto ciò però si svolge senza dubbio a ritmi più blandi rispetto a quando correva in Moto GP. In questa maniera Rossi ha modo di passare molto tempo anche con la compagna Francesca Sofia Novello e la loro primogenita Giulietta.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello volano in Giappone: le immagini fanno il giro del mondo

Grazie all’utilizzo dei social network al giorno d’oggi è possibile riuscire a seguire la vita delle persone che condividono attimi personali con foto, video e tanto altro. Francesca Sofia Novello, compagna da anni di Valentino Rossi, è una persona con grande seguito su Instagram e che condivide molti momenti della sua vita con i propri follower. In questi giorni sta infatti pubblicando diversi scatti assieme al compagno ex pilota che hanno fatto molto piacere ai tifosi.

I due sono infatti volati in Giappone per una vacanza assieme alla figlia Giulietta: sono momenti molto dolci e di spensieratezza per una coppia che si appresta a vivere nei prossimi mesi la nascita di una seconda bambina. La Novello è in dolce attesa come reso noto dallo stesso Rossi sui social lo scorso mese di luglio.

I numerosi video e foto che la coppia sta pubblicando su Instagram delle loro vacanze a Tokyo hanno fatto molto piacere ai tifosi del Dottore e non solo, che stanno lasciando molti commenti e messaggi positivi augurando a loro due un periodo di serenità e di gioia in vista della nascita della secondogenita.