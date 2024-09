VIDEO – Milan-Venezia, la Curva Sud sfila e “avverte” i giocatori: sostegno, ma basta attenuanti

Alle 20:45 il calcio d’inizio di Milan-Venezia. I tifosi rossoneri sono presenti in gran numero al Meazza e prima del match è andata in scena una “sfilata” della Curva Sud, che suona come un avvertimento per i giocatori, pur non trattandosi affatto di una contestazione, anzi.

I supporters del Diavolo vogliono sostenere i propri beniamini, al contempo però chiedono loro di reagire. “Basta scuse, ultima chiamata”, si legge su uno striscione.

“Non ci sono più attenuanti o parafulmini per nessuno, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, nessuno escluso“ – si legge sul comunicato che la Curva ha pubblicato sul proprio sito.