Ferrari, festa rovinata: clamoroso annuncio di Leclerc

Nel fine settimana del GP di Baku, parla il ferrarista Charles Leclerc, il cui annuncio rovina la festa ai tifosi

Fra i successi indubbiamente più memorabili per Charles Leclerc vi è quello al GP di Monza di questo 2024. Una gara disputata con grande preparazione e mostrando estrema abilità, che ha portato i tifosi a una reazione di straordinaria euforia, che ha finito per coinvolgere emozionalmente tutti. Una distesa di bandiere rosse, di amanti della Ferrari, ha letteralmente accompagnato sul gradino più alto del podio, il monegasco, per una festa risultata davvero da immortalare. Poi un weekend di pausa, durante il quale le energie sono state riposate, per poi ripartire dall’Azerbaigian.

Il weekend di Baku è ormai nel vivo. Prima un venerdì di errori, pista sporca e incidenti, che all’inizio ha messo in grande difficoltà proprio il vincitore del GP di Monza. Tuttavia è subito rientrato a grandi ritmi e infatti Charles Leclerc conclude in prima posizione le Prove Libere 2 con un tempo di 1:43.484. Poi c’è stato spazio ieri per le qualifiche che hanno determinato la griglia di partenza della gara azera che prenderà il via quest’oggi.

Per il monegasco questa pista è foriera di ricordi. L’anno scorso è arrivato terzo sul podio, ma è stato anche il circuito – ad esempio – della sua vittoria ai tempi della Formula 2 oltre alle tre pole position nelle altrettante ultime edizioni. Nonostante ciò, il pilota del Cavallino Rampante placa gli entusiasmi.

F1, Leclerc da Baku: “Dobbiamo fare reset”, le parole del ferrarista

Charles Leclerc ha parlato alla stampa in vista della gara odierna e ha invitato a restare sereni, senza farsi prendere troppo dagli entusiasmi per non rischiare passi falsi: “Ogni volta che scendiamo in pista, dobbiamo fare reset e non pensare alla gara precedente. A Montreal, la gara seguente la vittoria di Monaco, ci siamo trovati in difficoltà. Quindi dobbiamo arrivare qui con la giusta mentalità e senza aspettative”. Ciononostante il monegasco ammette che quella di Baku sia una delle sue piste preferite, sulle quali si sente più preparato.

Analizzando il livello delle concorrenti – secondo il pilota della Rossa – la Ferrari è ancora leggermente indietro a Red Bull e McLaren soprattutto in termini di velocità, perciò si sta lavorando di settimana in settimana con il team di esperti.

A tal proposito rispetto alla pista dell’Azerbaigian, Leclerc afferma che la sua monoposto disponga di “un pacchetto meccanico che dovrebbe sposarsi bene con i tratti a bassa velocità, complessivamente mi aspetto un weekend positivo, ma dobbiamo ancora confermarlo in pista”. Non resta che attendere il via previsto per oggi pomeriggio.