Lacrime per Djokovic, è fatta: stavolta è tutto vero

Stavolta è tutto vero. Novak Djokovic, finalmente, può gioire. In un’annata difficile, il serbo è comunque riuscito a fare la storia

Una stagione tennistica anomala quella che si avvia alla fase finale. Il motivo è lampante. Non riguarda certo l’ascesa repentina di Jannik Sinner che si è preso la vetta del ranking Atp grazie a una serie di vittorie – dall’Australian Open al recente trionfo a Flushing Meadows – che hanno reso il 2024 indimenticabile per lui e per lo sport italiano.

La vera anomalia riguarda l’assenza di vittorie di Novak Djokovic. Ebbene si, il campione serbo, nell’annata in corso, non ha trionfato in alcun torneo cui ha partecipato a livello Atp e Slam. Solo una finale per lui, peraltro persa nettamente contro Alcaraz a Wimbledon. Negli altri eventi, Nole è uscito anzitempo, subendo anche sconfitte decisamente inaspettate contro avversari (Nardi e Popyrin) che, un anno fa, non potevano in alcun modo impensierirlo.

Djokovic, un trionfo indimenticabile: parole da brividi

Da grande campione qual è, tuttavia, Djokovic è riuscito comunque a rendere indimenticabile il suo 2024. Come ? Con la magnifica vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. Un traguardo che Nole aveva posto come prioritario e che ora ha conquistato proprio nella fase finale della sua carriera.

Sia a Rio 2016 che a Tokyo 2021, Djokovic partiva ampiamente favorito per la vittoria finale ma non è riuscito a conquistare alcuna medaglia, sconfitto rispettivamente da Del Potro all’esordio e Carreno Busta nella finale per il bronzo. A Parigi, Nole è riuscito nell’impresa più insperata, battendo un Alcaraz favorito dopo i precedenti trionfi al Roland Garros e a Wimbledon.

Un trionfo che Djokovic non dimenticherà mai. A 37 anni e dopo aver vinto tutto in carriera, Nole ha vissuto una gioia mai provata in carriera. Lo ha confermato ulteriormente in una recente intervista all’emittente RTS – ripresa da Tennisworlditalia – in cui ha definito l’oro olimpico di Parigi “la più grande emozione della mia carriera, difficile da descrivere a parole.”

“Sono arrivato a questa edizione – prosegue Djokovic – senza aver vinto un titolo in stagione. Mi sono operato al ginocchio e sono riuscito a battere un avversario che mi aveva appena sconfitto a Wimbledon. Tutto questo lo rende speciale (..). Lo ricorderò per tutta la vita.” Parole bellissime che valorizzano ulteriormente il pianto liberatorio con cui Nole ha fatto commuovere tutti dopo il punto che ha suggellato la sua vittoria sullo Chatrier. Anche senza vincere un torneo, nel 2024, Djokovic è riuscito a fare la storia. Del resto, non si diventa fuoriclasse per caso.