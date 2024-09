Roma, De Rossi: “Non sono contento, ci siamo abbassati troppo”

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Genoa e Roma, ecco le sue parole.

La gara?

“Non sono contento, abbiamo dominato il primo tempo ma poi ci siamo abbassati troppo. Troppi errori tecnici. Così dai fiducia agli avversari, che sono una buona squadra”.

Punti di partenza?

“Questa era quello che volevamo fare, muovere la palla, spostare l’avversario. Abbiamo avuto chance nel secondo tempo per segnare, anche questo fa la differenza in questi stadi”.

Il secondo tempo? L’intesa Dybala-Dovbyk?

“Ci siamo abbassati di 20 metri e io non l’ho chiesto. Quando succede ciò, devi essere bravo a ripartire, farli rientrare, ma non abbiamo creato nulla. Le grandi occasioni sono state a nostro favore, ma le partite le devi chiudere”.

Una Roma da Champions?

“Bisogna lottare. Questo è il nostro obiettivo, il sesto posto inizia a stancarci, ma non sarebbe un fallimento non arrivarci. Ci sono tante squadre, la situazione è equilibrata, noi abbiamo fatto un buon mercato per ripartire”.