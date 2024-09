Serie A, Gasp torna a vincere: pari tra Toro e Lecce

Gol e spettacolo tra Atalanta e Fiorentina, ad avere la meglio sono i bergamaschi che vincono 3-2 grazie alle reti di Retegui, De Ketelaere e Lookman. Per la Fiorentina gol di Martinez Quarta e Kean. 0-0 a Torino tra granata e Lecce. Grande prestazione di Milinkovic Savic.

Serie A, le formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Kean. All. Palladino.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Pedersen; Adams, Zapata. All. Vanoli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Berisha, Morente, Rebic; Krstovic. All. Gotti.

Atalanta-Fiorentina 3-2

La Viola passa al quarto d’ora: angolo di Biraghi, palla che arriva a Mandragora che va morbido su Gosens il quale schiaccia di testa, Carnesecchi si salva ma non può nulla sul tap-in di Martinez Quarta. La reazione della Dea è immediata e arriva al 21′: Lookman salta alla grande Bove e mette un cioccolatino sulla testa di Retegui che fa 1-1. Al 32′ però la Fiorentina va di nuovo avanti: cross di Mandragora, Gosens la sfiora e Kean di piatto mette dentro l’1-2. Poco dopo ancora Kean di forza sfugge a Hien e centra il palo, sfiorando tris e doppietta. A fine primo tempo accade l’impensabile: prima De Ketelaere di testa e poi Lookman con serpentina e palla all’angolino la ribaltano fino al 3-2 nel giro di due minuti. Nella ripresa la Dea spinge ma non trova il 4-2. La viola non riesce quasi a reagire. Finisce 3-2.

Torino-Lecce 0-0

Passano 9 minuti e Krstovic è subito pericoloso. L’attaccante si libera di Masina e ci prova col mancino, sfiorando il palo alla destra di Milinkovic-Savic. Il Lecce attacca ma non passa. Tra il 67′ e il 69′ Krstovic ci prova ancora. Prima l’attaccante si porta la palla sul sinistro e calcia, con ottima risposta di Milinkovic che devia in angolo. Due minuti dopo invece imbucata di Pierotti per il centravanti, fermato ancora dal portiere granata. Al 92′ poi ancora Lecce pericoloso. Masina dà all’indietro in modo affrettato a Milinkovic che riesce a bloccare un attimo prima dell’arrivo di Krstovic.