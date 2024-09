Smacco alla Ferrari: Leclerc durissimo

Il pilota della Ferrari non le manda a dire, annuncio durissimo nelle scorse ore: Charles Leclerc ha sorpreso tutti

La vittoria a Monza della scorsa settimana, in casa della sua Ferrari, ha certamente lasciato un ricordo dolcissimo nella mente di Charles Leclerc. Il pilota monegasco, al suo secondo successo stagionale dopo Monaco, è stato al centro di alcune dichiarazioni davvero inaspettate nelle scorse ore. Un Leclerc durissimo che ha spiazzato i tifosi.

Il momento in casa rossa è di attesa. La stagione, per quel che concerne il Mondiale piloti, sembra ormai aver preso una direzione molto lontana da Maranello. Verstappen e Norris si contenderanno il titolo fino alla fine, con l’olandese grande favorito nonostante la situazione a dir poco delicata vissuta in casa Red Bull. D’altro canto si pensa anche al futuro, alle scelte che già oggi stanno condizionando la Formula 1 che cambierà parecchio nel 2025. Volti nuovi nel paddock, come quelli giovanissimi di Kimi Antonelli e Oliver Bearman. Ma non solo.

Ferrari ha deciso di fare all in, portando a Maranello nientemeno che Lewis Hamilton che rimpiazzerà Sainz arrivando ad affiancare proprio Leclerc, per puntare concretamente ad un doppio successo nel Mondiale piloti e costruttori. A tal proposito nelle scorse ore proprio il #16 ha voluto dire la sua su una situazione assai dibattuta che ha creato non poche polemiche anche tra i tifosi della Ferrari. In questo caso, Charles è stato molto deciso.

Leclerc lo ha detto davvero: che mazzata

Lo scorso 10 settembre è arrivata la presentazione ufficiale, alla stampa, di Adrian Newey come nuovo membro del team Aston Martin. Una scelta frutto del pressing costante di Lawrence Stroll che ha convinto il genio dell’aerodinamica a rimanere in Inghilterra, scartando di fatto l’ipotesi Ferrari.

Uno smacco bello e buono quello che vede il progettista britannico – a lungo vicinissimo alla firma col Cavallino Rampante – pronto a rilanciare la scuderia di Stroll. A tal proposito Leclerc è stato molto chiaro e non le ha di certo mandate a dire a Newey, ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non c’è delusione. Abbiamo parlato con Adrian ma ha preso la sua decisione e la rispetto. Ha preferito l’Aston Martin mentre per me la Ferrari rimane il team numero 1“. Poi la stoccata, tutt’altro che velata. Un concetto che lo stesso Team Principal Frederic Vasseur ha ribadito parecchio negli ultimi mesi.

“Credo molto di più nel gruppo che in una singola persona”, ha detto Leclerc aprendo una nuova corposa polemica riguardo all’accordo sfumato tra Ferrari e Newey. “La Ferrari ha tantissime persone super talentuose, siamo un team vincente e Fred sta facendo un lavoro straordinario costruendo una squadra grandissima per i prossimi anni”.

Infine, il pilota della ‘Rossa’ si è rivolto direttamente a Newey. Anche in questo caso, senza peli sulla lingua: “Faremo di tutto per far vedere a Newey che ha avuto torto a non venire in Ferrari”.