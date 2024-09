Doppio colpo di scena Sinner-Alcaraz: è cambiato tutto

Il dualismo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha portato a un doppio colpo di scena che ha spiazzato tutti.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono divisi equamente gli Slam del 2024. Il 23enne di San Candido ha trionfato agli Australian Open e recentemente agli US Open, mentre il tennista spagnolo si è imposto sia al Roland Garros che a Wimbledon. Il numero uno nella classifica ATP è Sinner, che grazie al successo a Flushing Meadows ha ulteriormente aumentato il suo vantaggio sui rivali. Alcaraz è in terza posizione dietro Alexander Zverev, ma l’impressione è che gli anni a venire saranno caratterizzati soprattutto dal duello tra Jannik e Carlos.

Non a caso sono in molti a ritenere che questa stagione abbia rappresentato una sorta di passaggio di consegne nel mondo del tennis. Per la prima volta dal lontano 2002, infatti, nessuno dei 4 Slam è stato vinto da Novak Djokovic, Rafa Nadal o Roger Federer. Il futuro sembra essere tutto nelle mani di Sinner e Alcaraz: la pensa così anche Casper Ruud, che in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Eurosport’ ha affrontato proprio questo argomento.

Colpo di scena Sinner-Alcaraz: ora cambia davvero tutto

Il fatto che per oltre 20 anni Djokovic, Nadal e Federer si siano spartiti gli Slam la dice lunga su quanto siano stati dominanti, “ma ora – dice Ruud – siamo a un cambio della guardia“. Il norvegese spiega come Sinner e Alcaraz siano i due giocatori che si sono distinti di più: “Hanno un livello molto alto, un gioco aggressivo e un buon tennis“.

Quando poi si chiede a Casper Ruud quale sia stato finora il miglior giocatore di tutti i tempi, la risposta del 25enne è immediata: per il tennista nordico l’unico nome possibile è Novak Djokovic. “Ha vinto tutti i titoli possibili“, le parole di Ruud, che si è soffermato anche sul recente trionfo alle Olimpiadi di Parigi, forse l’unico successo di prestigio che ancora mancava nella bacheca del campionissimo serbo: “È stato bello vederlo vincere l’oro olimpico in questa stagione“.

In un’altra intervista rilasciata a ‘TV2’, una delle più importanti emittenti norvegesi, Ruud ha anche preso le difese di Jannik Sinner per la recente vicenda doping: il tennista ha detto di aver letto le carte, comprendendo il caso e le regole. “Non c’è nessuna discriminazione“, ha concluso l’atleta di Oslo.