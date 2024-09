Jasmine Paolini, arriva una decisione inaspettata: ora non ci sono più dubbi

La numero uno del tennis femminile azzurro sarà chiamata ad un impegno importante a metà novembre: c’è l’annuncio ufficiale

La giostra del grande tennis non si ferma mai. Nemmeno il tempo di festeggiare il fantastico trionfo di Jannik Sinner a New York – a Flushing Meadows l’Italia si è anche fregiata del titolo nel doppio misto grazie alla coppia Vavassori-Errani – che subito l’attenzione degli appassionati si è spostata alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, dove l’Italtennis di Filippo Volandri ha già staccato – con una gara di anticipo – il pass per la Final Eight di Malaga.

Il coinvolgimento dei tifosi italiani per la nuova avventura della nazionale è massima sia per la volontà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, sia perché, se possibile, quest’anno la rosa appare addirittura più qualitativa. Basti pensare che oltre al campione altoatesino e a Lorenzo Musetti – assenti a Bologna per consentire un buon recupero fisico dopo una stagione logorante – quest’anno il capitano può contare anche su un ritrovato Matteo Berrettini. E sulla crescita costante di profili come Matteo Arnaldi e l’emergente Flavio Cobolli.

Se in Davis l’Italia può dire la sua, prospettive interessanti emergono anche in vista delle finali della Billie Jean King Cup, l’analoga kermesse per nazioni riservata però alle donne. L’annuncio ufficiale diramato alla stampa dalla capitana azzurra Tathiana Garbin ha destato l’attenzione di tutti i fans dell’Italtennis.

Billie Jean King Cup, Paolini c’è: è un’Italia ambiziosa

Reduce da una stagione a dir poco entusiasmante – finalista sia al Roland Garros che a Wimbledon – e fresca di best ranking WTA (la nativa di Castelnuovo di Garfagnana è quinta), Jasmine Paolini si è anche tolta la non trascurabile soddisfazione di vincere la medaglia d’oro olimpica nel doppio giocato in coppia con Sara Errani.

Quest’ultima, dopo 5 anni di assenza, è stata convocata per l’ultimo atto della BJK Cup. Una competizione che vedrà anche la partecipazione della stessa Paolini, pronta a trascinare le compagne ad una nuova clamorosa impresa in un 2024 da sogno.

“Siamo un gruppo affiatato, una famiglia come abbiamo già dimostrato lo scorso anno a Siviglia, quando abbiamo riportato la nazionale azzurra in finale dopo dieci anni. E proprio da quella cavalcata vogliamo ripartire. Siamo onorate e felicissime di poter tornare a rappresentare il nostro Paese in una competizione così prestigiosa, in un momento storicamente eccezionale per il tennis azzurro. Daremo, ancora una volta, tutto ciò che abbiamo per questa maglia per confermarci ai massimi livelli” ha detto ai canali ufficiali della FITP Tathiana Garbin.