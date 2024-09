Lazio, Baroni: “Gara interpretata molto bene. Guendouzi vuole essere al centro del gioco”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Verona. Queste le sue dichiarazioni: “Cerchiamo di lavorare sulle traiettorie, questo è quello che dobbiamo fare. Ci siamo concentrati su questo, abbiamo messo in campo un gioco che non sveliamo. Questa squadra, prima dell’ultima partita, era tra le prime per angoli battuti, importante segnare da palla inattiva. Lavorando così sugli esterni bisogna trovare queste soluzioni”.

“Guendouzi tuttocampista? Anche io lo definisco così, può metter dentro questa corsa in avanti che a lui piace tanto. Tocca tanti palloni, vuole essere sempre al centro del gioco e questo mi piace. Bisogna trovare qualche equilibrio ma lo faremo, oggi non era una partita facile ma la gara è stata interpretata molto bene”.

“Il pubblico vuole vedere una squadra che ha voglia, mi piace che la squadra riesca a incarnare questo spirito. Quando giochi così ti avvicini molto al risultato che vuoi raggiungere”.