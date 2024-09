Liverpool, Alisson: “Milan di qualità. Chiesa? Fortunati ad averlo”

Alisson ha parlato in conferenza prima di Milan-Liverpool.

Su Maignan: “Lui è un grandissimo portiere. Sta facendo benissimo, da ormai cinque anni circa. Da quando è al Milan sta facendo benissimo, anche con la nazionale dove sta sostituendo un grande come Loris. Ha fisico, ha tecnica, è tra i dieci migliori portieri al mondo”.

“Per chi gioca ad alto livello devono piacere questi ambienti caldo, con tifosi a favore o contro. Sono sicuro sarà una bellissima occasione di giocare a calcio. Siamo contenti di questa opportunità, vogliamo far bene e vincere. Abbiamo una grande squadra come avversaria, il calcio italiano è sempre faticoso per noi inglesi”.

Sul calendario: “Nuovo formato Champions? Non conta il nostro punto di vista. Dobbiamo rimanere concentrati, vediamo. Non vedevamo l’ora di tornare in Champions”.

Su Chiesa: “Non ho bisogno di fare una presentazione di Chiesa. Lo conoscete anche meglio di noi. Lui ha dimostrato negli ultimi anni la sua qualità, ha anche avuto degli infortuni, dei momenti non bellissimi. Però il modo con cui è arrivato qui mi ha fatto piacere, con sorriso soprattutto. Ha entusiasmo e noi lo siamo per lui. È contento di avere questa possibilità, dimostra ogni giorno la sua qualità, siamo fortunati ad averlo”.

Sul Milan: “Ci ha colpito la qualità di questa squadra. I giocatori di qualità ci sono, domani sarà una partita diversa, una partita di Champions con motivazioni incredibili. Siamo molto concentrati sulla nostra prestazione, vogliamo fare sicuramente meglio dell’ultima gara di Premier”.

Sul numero di competizioni: “Non siamo stupidi, non vogliamo lamentarci, non vogliamo essere gli unici a decidere. Bisogna sedersi a tavolino e parlarne, tutte le parti in carica per capire le rispettive esigenze. Tanti calciatori hanno parlato, vogliamo essere ascoltati. Vogliamo fare il meglio, per dare il massimo. Se un calciatore è stanco non può competere ad alti livelli. Abbiamo bisogno di una soluzione, perché così non funziona. Per il bene del calcio”.