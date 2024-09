Liverpool, Slot: “Rispettiamo tutti, ma non sono spaventato. Chiesa sarà una sorpresa”

Arne Slot, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: “Sarà una partita speciale, giocare in Champions e debuttare alla guida del club a San Siro. Vogliamo fare bene e metterci alle spalle quanto successo in Premier”.

Su timore relativo a un singolo del Milan: “Non credo che dovremmo avere paura di nessuno. Avremo sicuramente molto rispetto per i giocatori e per la scuola del Milan. Reijnders lo conosco, è un giocatore di qualità. Li rispettiamo tutti. Hanno dimostrato di essere in forma, non sono però preoccupato o spaventato”.

Sula prima sconfitta in Premier: “Non solo la stampa è delusa, ma anche io sono rimasto deluso per il risultato contro il Nottingham. Avevamo aspettative alte, sapevamo che avremmo avuto una battuta di arresto. Qualcosa ci è venuta bene, altre meno. Chi lavora a Liverpool, come faccio io, non può essere soddisfatto quando si perde. Vincere tre partite e perderne una non basta”.

Su Chiesa: “Lo abbiamo voluto perché ha qualità. Noi vogliamo questi giocatori. Fa gol poi, questa squadra sta lavorando sodo anche in fase di non possesso. Questo lo fa benissimo. Per la prima volta è stato convocato, sarà una sorpresa per tutti. Non penso che dobbiamo aspettarci troppo, ma domani avrà la possibilità di giocare i primi minuti con noi. Non dall’inizio, si è allenato da solo in queste settimane ma avrà le sue possibilità”.

Su Leao: “Se ne parla tanto, è un grandissimo giocatore. Quando si parla di top player ci si dimentica sempre di quelli che sono subito sotto. Leao ti ruba l’occhio quando analizzi il Milan, dovremo cercare di fermarlo ma ce ne sono tanti altri”.

Su MacAllister: “Ho tanti giocatori importanti, solo giocatori importanti anzi. L’ho tolto dopo 26 minuti contro Nottingham perché era stato fuori un po’ prima per infortunio, perché era stato con la nazionale. Credo che domani sia in grado di giocare, non so se 60 o 90 minuti”.