Manuel Bortuzzo, mondo dello sport in lacrime: l’annuncio

Manuel Bortuzzo ha commosso il mondo dello sport italiano con un annuncio davvero incredibile: la sua storia ispira tanti altri

Il nuotatore paralimpico ha realizzato un sogno a Parigi e le sue parole non fanno altro che confermarlo. Per arrivare a questi risultati c’è voluta tutta la sua buona volontà e la testa di chi sa di poter raggiungere i massimi obiettivi.

Ne è passato di tempo da quella maledetta sparatoria che spezzò il suo sogno di essere presente alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. Manuel Bortuzzo non è uno che la dà vinta facilmente e nonostante le mille difficoltà ha saputo risollevarsi nella vita. Al di là della fama mediatica ottenuta con la partecipazione al Grande Fratello, il suo grande obiettivo restava lo sport. Per questo ha insistito con gli allenamenti in acqua, nonostante la disabilità e a Parigi è riuscito a chiudere il cerchio nel migliore dei modi.

Alle ultime Paralimpiadi il nuotatore azzurro ha vinto il bronzo nei 100 rana Sb4. La medaglia è arrivata dopo che il nostro porta colori aveva registrato il quarto tempo in batteria. Nella finale ha spinto a tutta, passando fortissimo nella prima vasca e tenendo al ritorno.

Per sua stessa ammissione questo risultato vale come un oro, sia per gli ostacoli che ha dovuto affrontare, sia per il breve tempo in cui è riuscito a prepararsi a questi livelli, contro atleti che potevano vantare un’esperienza più elevata della sua a livello paralimpico.

Manuel Bortuzzo commuove tutti: la grande emozione della medaglia a Parigi

Manuel Bortuzzo, durante l’evento a Villa Madama per il lancio della della Prima Edizione della “Giornata dello Sport Italiano nel Mondo”, ha voluto commentare le proprie emozioni vissute a Parigi.

“Ho passato di tutto nella mia vita, ma le lacrime di quelle gara e medaglia sono uniche e non le ho mai ritrovate in niente”. Una gioia sconfinata, arrivata dopo un’enorme fatica ma ripagata dalla medaglia.

“Bastava avere pazienza, nel mondo paralimpico c’è una competizione che eguaglia quella olimpica“, spiega Bortuzzo che poi aggiunge: “Sono orgoglioso di aver realizzato questo sogno. Credo sia un grandissimo insegnamento a livello umano per tutti quelli che ci hanno seguito“.

Di certo questo per lui rappresenta un punto di partenza su cui costruire una grande carriera da atleta paralimpico, con l’obiettivo magari di andarsi a prendere un oro nella prossima edizione dei giorni a Los Angeles nel 2028.