Marc Marquez, questa fa davvero male: su tutte le furie i suoi fan!

Le recenti vittorie non sono bastate a Marc Marquez che continua ad avere problemi, il futuro in Ducati si prospetta ricco di ostacoli

Prosegue il periodo particolare per Marc Marquez che ha ricominciato ad accumulare vittore ma proprio non sembra riuscire a conquistare il cuore del pubblico, soprattutto quello italiano che ancora non se la sente di perdonargli quanto successo anni fa con Valentino Rossi.

Certamente un peccato per per gli appassionati di motori e per i tifosi della Ducati che a partire dal prossimo anno vedranno lo spagnolo numero 93 diventare compagno di scuderia di Pecco Bagnaia.

Tra i due i rapporti sono già fatti di alti e bassi e quello che è successo nelle ultime uscite non è di certo servito ad avvicinarli. Duro colpo per Marquez che nelle ultime settimane è tornato il pilota da battere, ha vinto le ultime due tappe della MotoGP, aumentando però i fischi nei suoi confronti. Non il migliore degli scenari per il catalano che ha però da poco trovato un alleato in più, in tutto questo marasma c’è chi ha voluto prendere le parti dello spagnolo.

Marquez sotto shock, problemi per il campione: ecco cosa è successo

Ad essere scesa in campo per spezzare una lancia nei confronti del numero 93 è stata la proprietaria del Team Gresini Nadia Padovani. La numero uno della scuderia satellite della Ducati, ai microfoni de ‘Il Resto del Carlino’, si è dichiarata felicissima per il trionfo a San Marino di Marquez, visto che è sempre bello veder vincere una scuderia italiana e quando succede praticamente quasi a casa lo è ancora di più, ma allo stesso tempo ha anche ammesso di essere rimasta delusa nell’aver sentito i fischi.

Il pubblico presente sugli spalti non ha assolutamente gradito il trionfo di Marquez in terra sanmarinese e la risposta è stata sommergerlo di fischi. Purtroppo, come detto, tra gli italiani e il pilota iberico non sarà mai amore e questo non può far stare troppo tranquilli per il futuro. “I fischi hanno ferito anche noi che siamo un team emiliano-romagnolo” ha confessato la Padovani che di certo non si aspettava una reazione del genere. Se il buongiorno si vede dal mattino, il passaggio di Marquez dal Team Gresini alla Ducati ufficiale rischia di essere particolarmente difficoltoso.

Soprattutto perché il primo a non aver ancora digerito la scelta è proprio Bagnaia. L’italiano campione in carica, in quel di San Marino si è dovuto accontentare del secondo posto. Terzo piazzamento, invece, per Enea Bastianini.