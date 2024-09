Rafa Nadal, cambiano di nuovo i tempi di recupero: sono tutti scioccati

La notizia su Rafa Nadal ha lasciato tutti senza parole. I tifosi non ci possono credere, i tempi di recupero sono cambiati ancora una volta.

Per molti, Rafa Nadal è un tennista sul viale del tramonto, ma lui ha sempre dimostrato di saper risorgere, ogni volta che qualcuno lo ha definito un ex professionista. Il campione maiorchino ha vinto tutto il carriera, soprattutto sulla terra rossa. Nadal è stato un grande protagonista al Roland Garros, portando a casa un trionfo quattordici volte, risultando il migliore di sempre in questo prestigioso torneo.

L’ultimo torneo del Grande Slam vinto da Nadal è proprio un Roland Garros, nel 2022 e, anche in quell’occasione, molti pensavano che non avrebbe avuto nessuna possibilità di portare a casa la coppa. L’ultimo biennio è stato pieno di problemi fisici, gli infortuni hanno impedito al tennista spagnolo di rendere al massimo e spesso ha dovuto dare forfait a sorpresa. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere una notizia che riguarda Rafa Nadal. I tifosi sono rimasti sorpresi quando hanno appreso questa novità, ecco cosa è successo.

Niente Laver Cup per Nadal: “Non è un dramma”

Rafa Nadal ha deciso di non partecipare alla Laver Cup 2024, nonostante fosse annunciato all’interno del tabellone. Il campione spagnolo ha spiegato i motivi che lo hanno costretto a prendere questa decisione, sottolineando che non bisogna fare drammi. Nadal ha anche specificato che il suo forfait non è legato a problemi fisici o infortuni, ma è semplicemente una decisione presa insieme al suo staff.

Ecco un breve estratto delle sue parole, rilasciate nel corso dell’inaugurazione dello ‘Spazio Movistar’ a Madrid: “Non partecipare alla Laver Cup non è un dramma, mi sto allenando regolarmente e non ho nessun problema fisico. Sono sicuro che ci sarà un altro giocatore che farà meglio di me. In questo momento non sono in grado di fissare obiettivi per il futuro, sono in un periodo di riposo”.

Molti appassionati di tennis aspettavano questo torneo per vedere Rafa Nadal nuovamente in campo, ma dovranno aspettare il 2025. La stagione del tennista spagnolo è ormai terminata, è possibile che partecipi ad alcuni tornei minori per provare a restare in forma. Nonostante il forfait e un biennio piuttosto difficile, Rafa Nadal non ha nessuna intenzione di ritirarsi e lo ha confermato più volte anche alla stampa spagnola. Nadal è nato nel giugno del 1986, ha 38 anni, ma andrà avanti per almeno un’altra stagione.