WPT Prime Liechtenstein: vince lo svizzero Marc Sen sull’italiano Leandro Dirlewanger

Il Grand Casino di Gamprin-Bendern, comune del piccolo principato racchiuso tra la Svizzera e l’Austria, ha ospitato la seconda edizione di questo appuntamento, strutturato sulla distanza di 13 tornei di poker. Il più importante di tutti, il Main Event, si è svolto dal 5 al 9 settembre, con 5 flight di qualificazione (Day1), il Day2 e il Final Day. Al torneo hanno preso parte 1.411 entries da 1.100 franchi svizzeri ciascuna (circa 1.170 euro al cambio attuale), per un montepremi finale complessivo di CHF 1.411.000 (1,5 milioni di euro). I giocatori svizzeri, austriaci e tedeschi hanno fatto la parte del leone, sia in termini di partecipanti che di in the money. Su 177 premiati, poco meno di 130 appartengono a quelle nazioni, e circa un’ottantina sono svizzeri. La Svizzera è stata protagonista anche al tavolo finale del torneo, con tre giocatori su nove. Due di questi hanno poi raggiunto la fase 4-handed. Al 4° posto si è fermato Nico Frenn (Svizzera), eliminato dal connazionale Marc Sen, già secondo lo scorso anno in questo stesso torneo alle spalle dell’ungherese David Kozma. I due finiscono ai resti preflop con Frenn che mostra A♥7♣. Sen parte avanti con 10♥10♣ e rimane in vantaggio fino alla fine. A quel punto, Marc Sen si è presentato alla fase 3-handed con uno stack tre volte superiore a quelli degli altri due avversari messi assieme: 42.800.000 (86bb) per il chipleader, 7.525.000 (15bb) per l’australiano Alexis Tremblay e 6.125.000 per l’italiano Leandro Dirlewanger (12bb). Non sorprende, quindi, che il torneo sia terminato di lì a poco. 5 mani più tardi, Dirlewager sbriciola lo stack di Alexis Tremblay. L’australiano va all-in con J♦10♥ e trova il call dell’azzurro che lo domina con K♠J♥. Il board scorre senza sorprese e Tremblay resta con gli ultimi 350.000 gettoni. Glieli toglie Sen, in un all-in a tre accompagnato da Leandro Dirlewanger, il quale però ci rimette qualche bb. Apre Sen con K♥5♥, l’italiano si limita al call con A♦Q♠ e Tremblay va all-in con J♦10♠ per 2,1 milioni. Call degli altri due e board 9♣5♦3♥7♥4♠ che premia la coppia di 5 floppata dallo svizzero. Tremblay è out, Dirlewanger invece va a giocarsi l’heads-up con soltanto 16bb. L’italiano resiste per mezzo livello. Poi, con bui saliti a 300k/600k bb ante 600k, non può fare altro che chiamare con Q♦8♦ in mano e 11bb nello stack il push dello svizzero. Marc Sen mostra K♥9♦ e sul board che recita A♣7♦3♥3♣5♠ vince con King high il Main Event del WPT Prime Liechtenstein 2024. WPT Prime Liechtenstein: vince lo svizzero Marc Sen sull’italiano Leandro Dirlewanger – PokerStars News