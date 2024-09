Djokovic dice basta, ultim’ora choc nel mondo del tennis!

Novak Djokovic sempre più vicino al momento del ritiro, le dichiarazioni del serbo sono piuttosto chiare: il mondo del tennis è sconvolto

Nel libro dei record del mondo del tennis, Novak Djokovic ha iscritto a più riprese il suo nome. Il serbo, insieme a Roger Federer e Rafa Nadal, ha segnato gli ultimi vent’anni di questo sport. Un’era che però ormai si sta avviando alla conclusione, anche per lui.

Federer si è già ritirato, Nadal è vicinissimo a farlo e adesso, a quanto pare, anche lui inizia a intravedere l’eventualità. Il serbo, in questo 2024, ha ottenuto l’ultimo alloro che gli mancava in una carriera leggendaria. Alle Olimpiadi, ha completato il Career Golden Slam. Un trionfo inseguito a lungo e raggiunto al termine di una finale epica contro Carlos Alcaraz. Ma per ora, è l’unico acuto di questa stagione per lui.

Il recordman di vittorie nelle prove del Grande Slam, nei Masters 1000 e dei Big Titles, nonché colui che ha occupato più a lungo la vetta del ranking ATP, quest’anno, nel circuito, non ha vinto un singolo torneo. Cedendo lo scettro di numero uno al mondo a Jannik Sinner all’inizio di giugno, e l’azzurro sembra decisamente proiettato a rimanere sul trono molto a lungo.

Lo sforzo di Parigi è stato pagato agli US Open, uscendo anzitempo, al terzo turno. Djokovic del resto non è stato certo l’unico big in difficoltà a New York, lasciando così quasi campo libero a Sinner. E adesso, l’ex numero uno sembra consapevole che la sua carriera non durerà ancora molto.

Djokovic e la fine di un’era, l’annuncio: “Non so per quanto giocherò ancora”

Un annuncio, il suo, che ha sconvolto tifosi e appassionati, anche se quel momento per lui, a 37 anni, ormai va preso in considerazione. Non vedremo più in campo molto spesso Djokovic, come svelato da lui stesso.

Ovvia gestione delle energie, ma non solo, per lui, che a margine della sfida vinta in Coppa Davis dalla Serbia sulla Grecia, per rimanere nel primo gruppo Mondiale, ha spiegato: “Non so ancora per quanto giocherò a tennis, ma finché lo farò giocare per la Serbia sarà sempre una priorità. Le ATP Finals e la vetta del ranking per me non sono più obiettivi. Sono settimane come queste che mi danno l’ispirazione per continuare, se voglio prolungare la mia carriera devo godermela”.

Djokovic ha quindi evidenziato come le sue priorità siano solo gli Slam e le partite della nazionale: non sa infatti quando giocherà dopo lo Shanghai Masters. “Ora ho bisogno di riposo fisico e mentale per capire quali sono le prospettive della mia carriera e quanto voglio giocare ancora“, ha infine detto Nole.