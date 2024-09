“Prendo la sciarpa e vengo da te”, ecco il podcast sul tifo calcistico

Esce il 25 settembre “PRENDO LA SCIARPA E VENGO DA TE”, il nuovo podcast original RaiPlay Sound, ideato e scritto dal musicista e scrittore genovese Michele Bitossi, con la collaborazione di Stellare e Marco Bariletti, sul tifo calcistico.

12 episodi per 12 ospiti che con aneddoti, testimonianze dirette di domeniche infuocate, di trasferte epiche, di cabale spesso surreali, ci regalano vicende di bambini, ragazzi, donne, uomini visceralmente appassionati della loro squadra attraverso racconti che si avvicendano tra gli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Ultras, semplici tifosi, gente innamorata, non sempre ricambiata.

In “Prendo la sciarpa e vengo da te” sono raccolte conversazioni con personaggi dello spettacolo, del giornalismo, della cultura che hanno vissuto in prima persona quel calcio che purtroppo non c’è più e che si confrontano, spesso a fatica, con quello attuale.

Gli ospiti tifosi che hanno registrato in studio presentandosi con la sciarpa della loro squadra del cuore sono: Sabine Bertagna (Inter), Alioscia Bisceglia (Torino), Enrico Brizzi (Bologna), Marta Elena Casanova (Sampdoria), Riccardo Cucchi (Lazio), Pierluigi Ferrantini (Roma), Damir Ivic (Verona), Francesco Lettieri (Napoli), Paolo Nori (Parma), Omar Pedrini (Brescia), Pietro Sermonti (Juventus) e Federico Russo(Fiorentina).

Negli ultimi trent’anni il calcio è cambiato radicalmente perdendo molti degli aspetti romantici e popolari per cui tanta gente si è innamorata di questo sport e dell’immaginario che lo riguarda.

Nonostante le innumerevoli manovre per demotivare la gente ad andare allo stadio, spingendo sempre di più la comoda visione delle partite sul divano del salotto in favore delle Pay tv, nonostante la repressione, spesso indiscriminata nei confronti del movimento ultrà, nonostante gli asfissianti interessi economici in ballo, i tifosi sono sempre in prima linea, in curva, stretti uno vicino all’altro, intonando cori, sbandierando, soffrendo come pazzi, abbandonandosi a gioie incontenibili e a delusioni insanabili. solo per la maglia. comunque e ovunque.

“Prendo la sciarpa e vengo da te” è un podcast di auto e mutuo aiuto per tifosi di calcio traditi ma, nonostante tutto, ancora molto innamorati.

Non c’è niente da fare, è più forte di loro. Anche se la ragione suggerirebbe di lasciar perdere una buona volta, continuano fermamente a crederci, sobbarcandosi migliaia di chilometri in auto, moto, treno, in nome dei colori del loro club (che spesso hanno tatuati sulla pelle, oltre che scolpiti nel cuore) e a cantare insieme insieme ai loro fratelli di fede, sui gradoni di una curva.

Michele Bitossi, che ha ideato e scritto il podcast, afferma: “Sono tifoso del Genoa da più di quarant’anni. La prima partita l’ho vista che ancora, quasi, non camminavo nemmeno.Da lì, la “malattia”, non è andata più via, e ancora adesso sono qui, a soffrire per la mia squadra, ogni volta che gioca, possibilmente in gradinata, con la sciarpa al collo. Il calcio, però, negli ultimi anni è cambiato parecchio, spesso in peggio. Ho pensato quindi di incontrare una serie di tifosi come me e di chiacchierare con loro a proposito della nostra grande passione messa continuamente a dura prova”.

Michele Bitossi ha da poco pubblicato il singolo DIGADENTRO (The Prisoner Records/Universal Music Italia), che suona in coda alle puntate di questo podcast, e pubblicherà il suo primo romanzo a gennaio 2025 per Accento Edizioni (casa editrice indipendente fondata da Alessandro Cattelan e diretta da Matteo B. Bianchi). In arrivo, nel corso del nuovo anno, anche il suo nuovo album di inediti.