Ribaltone in Formula 1, arriva un nuovo pilota: la data dell’annuncio

Grandi novità in Formula 1 con il possibile arrivo di un nuovo pilota. Il suo nome ha sorpreso tutti, ecco di chi si tratta

Il mercato piloti è sempre in fermento in F1 in questa stagione. E’ cominciato tutto con l’annuncio di Hamilton alla Ferrari. Il pilota britannico correrà con la scuderia di Maranello dopo aver affrontato la ‘Rossa’ da avversario per tanti anni. Hamilton non è l’unico nome che ha infiammato il mercato nelle ultime settimane perché altri team hanno deciso di cambiare pilota.

Sainz sarà un nuovo pilota della Williams mentre la Sauber non ha ancora deciso se confermare Bottas o affidarsi a Gabriel Bortoleto. Uno dei sedili che non hanno ancora un padrone è quello della Racing Bulls, la squadra satellite della Red Bull. Il primo pilota sarà sicuramente il giapponese Yuki Tsunoda, confermato anche per il 2025. Incerto il nome del suo futuro compagno di squadra. Ci sono due candidati per quel sedile. Helmut Marko ha fatto il punto della situazione a riguardo a margine del GP di Baku.

Marko si espone sul secondo pilota della Racing Bulls

Helmut Marko, responsabile dei piloti della Red Bull, ha parlato ai microfoni della televisione olandese Viaplay, aggiornando la stampa delle ultime novità riguardanti il team di sviluppo della scuderia austriaca, la Racing Bulls, per il quale si attende ancora di conoscere il nome della seconda guida che affiancherà Yuki Tsunoda nel prossimo campionato di Formula 1.

I due contendenti sono Daniel Ricciardo e Liam Lawson. Il pilota australiano è attualmente alla guida della Racing Bulls con risultati poco soddisfacenti. È subentrato nel 2023 a Nyck de Vries in Alpha Tauri ed è stato sostituito proprio da Lawson quando ha avuto un infortunio dopo un incidente a Zandvoort. Quest’anno è il pilota titolare e sicuramente terminerà la stagione con la Racing Bulls. Il suo contratto è in scadenza e non è ancora stato rinnovato.

Lawson è il favorito per prendere il posto di Ricciardo perché sembra che Red Bull voglia puntare sui giovani in futuro. L’obiettivo è quello di trovare il nuovo Max Verstappen e Lawson è dotato di un grande talento. Nato nel 2002, in Nuova Zelanda, ha debuttato a vent’anni in Formula 1 con l’Alpha Tauri nell’ultima parte della scorsa stagione, conquistando due punti nel Gran Premio di Singapore. Adesso è in lotta per un sedile da titolare e la Red Bull non vuole lasciarselo sfuggire. Nel contratto del pilota è infatti presente una clausola che gli permette di svincolarsi a fine stagione in caso di mancata promozione in uno dei due team.