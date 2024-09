Sinner ‘scippa’ Djokovic: stavolta è fatta

Jannik Sinner ha deciso subito di cambiare. Ecco le ultime notizie sull’altoatesino sempre più lanciato in vetta al ranking

Che si fosse, nel mondo del tennis, in vista di un epocale cambio della guardia lo si era intuito tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Con la crescita vertiginosa di Jannik Sinner, arrivato di slancio tra i primi al mondo, legittimando il suo percorso con tre vittorie in pochi giorni su Novak Djokovic, tra la Coppa Davis e le ATP Finals, seguite dal trionfo all’Australian Open.

Il 2024 ha confermato tutto questo e ora lo sport italiano si gode Jannik Sinner sul tetto del mondo. L’altoatesino è entrato nella 15esima settimana di fila in testa al ranking ATP, un regno che durerà presumibilmente ancora a lungo, in attesa della risposta di Alcaraz. Novak Djokovic, invece, ha di fatto alzato bandiera bianca, almeno per quanto riguarda la corsa al primato in classifica.

Lo stesso tennista serbo ha dichiarato, in questi giorni, che il suo posizionamento nel ranking e le ATP Finals non sono più obiettivi realistici e concreti. Per allungare la sua carriera, si concentrerà soprattutto sulle prove del Grande Slam e su quelle della sua nazionale. A 37 anni, si avvicina il momento di cedere definitivamente il passo ai nuovi fenomeni, il duello Sinner-Alcaraz terrà banco nei prossimi anni, al netto dell’arrivo in scena di altri contendenti.

Jannik Sinner, cambio nel suo staff: arriva l’ex preparatore di Djokovic

Intanto, arriva un altro ‘scippo’ di Sinner all’ex numero uno del mondo. Dopo i recenti avvenimenti, si è verificato l’atteso doppio avvicendamento nel suo staff.

La vicenda Clostebol ha obbligato a dire addio al preparatore atletico e al fisioterapista. Via Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, entrano nello staff Marco Panichi e Ulises Badio. L’annuncio ufficiale è avvenuto tramite social, con un post in cui Sinner ha dato il benvenuto ai due nuovi arrivati.

Un doppio innesto molto significativo dato che entrambi hanno lavorato per anni con Novak Djokovic. Un curriculum prestigioso che parla da solo, visti i grandi risultati ottenuti in carriera dal serbo che, oltre alla sua bravura tecnica, si è dimostrato negli anni un prodigio di tenuta atletica. Al momento è presto per dire se Sinner potrà avvicinare i numeri pazzeschi di Djokovic, ma di sicuro intende provarci, affidandosi anche a una staff autorevole e di livello assoluto.