Addio Sinner, annuncio sconvolgente: tifosi spiazzati

Jannik Sinner era presente a Bologna a margine dell’ultimo appuntamento della Coppa Davis e un annuncio l’ha lasciato di sasso: i tifosi sono rimasti sorpresi

Il fuoriclasse italiano, reduce dalla vittoria degli US Open, si è concesso un piccolo periodo di riposo prima di affrontare un lunghissimo finale di stagione. In ballo c’è la prima posizione nel ranking ATP e la difesa della Davis conquistata a Malaga lo scorso anno.

Jannik Sinner è stato il protagonista assoluto a New York, andandosi a prendere il secondo Slam della sua magnifica stagione e lasciando le briciole agli avversari. Nulla da fare per Draper e Fritz, tra semifinale e finale, ma anche per Medvedev, spazzato via in 4 set nei quarti. Troppo forte Jannik nel reagire alle avversità del caso doping e troppo solido mentalmente per lasciarsi influenzare da tutte le voci sul suo conto. La prima posizione in classifica ATP se l’è meritata tutta e ora dovrà cercare di difenderla da qui alla fine dell’anno. Proprio per questo, come fatto da Musetti, si è concesso un piccolo periodo di pausa, saltando l’appuntamento in Coppa Davis a Bologna, per ricaricare al meglio le batterie.

Il titolo vinto a Malaga va difeso nel migliore dei modi in questa edizione, considerando lo squadrone su cui può contare Filippo Volandri. Rispetto al 2023 il nostro capitano può fare affidamento su un Musetti e un Berrettini in più. Proprio quest’ultimo è stato grande protagonista delle sfide con Brasile, Belgio e Olanda, portando sempre a casa i suoi punti. Con un Matteo ritrovato a questi livelli e con il talentuoso Flavio Cobolli, c’è veramente una grandissima abbondanza.

Sinner presente a Bologna per la Coppa Davis: la battuta di Cobolli fa il giro del web

Jannik Sinner è voluto comunque essere presente all’Unipol Arena di Bologna per l’ultima sfida del Round Robin, quella contro i Paesi Bassi. Tutte le telecamere sono state puntate su di lui, dal momento del suo arrivo. Il numero uno ha voluto fare squadra e caricare i compagni, per poi essere dei loro per la fase finale di Malaga.

Anche sui social hanno avuto grande clamore i suoi abbraccia con Berrettini e i sorrisi espressi a bordo campo. C’è qualcuno però che sembra aver sofferto, si fa per scherzare, la sua presenza bordo campo. Flavio Cobolli, intervistato ai microfoni di ‘Rai Sport’ subito dopo il match vinto contro Griekspoor, ha espresso una simpatica battuta.

“Come ha detto Matteo, anche a me Jannik ha messo un po’ di pressione. Meno male che se n’è andato”. Il tutto condito da un bel sorriso, anche se qualcuno sui social l’ha presa anche troppo sul serio. Di certo avere un campione come Sinner al proprio angolo non lascia troppo tranquilli, visti i suoi incredibili standard di prestazione e l’attenzione che mette nel gioco.