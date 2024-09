Berrettini, gesto forte davanti a tutti: la reazione di Sinner è virale

Matteo Berrettini e Jannik Sinner più uniti che mai. Scambio molto particolare tra i due tennisti azzurri e i tifosi apprezzano

L’Italia del tennis sta attraversando un momento di splendore mai vissuto prima. Non soltanto per il primato nel ranking ATP di Sinner e per le vittorie negli Slam di quest’ultimo. La testimonianza arriva anche dalle due medaglie olimpiche vinte a Parigi da Musetti e dalla coppia Errani/Paolini, dal grande rendimento al femminile della stessa Paolini e dal fatto che nella classifica maschile in questo momento ci siano sette azzurri nella top 50.

Una Italia con tante frecce al proprio arco e tante ‘punte’ da schierare. Tra loro, impossibile non considerare Matteo Berrettini che, dopo un lungo periodo di notevoli difficoltà, sta cercando di riemergere. Il romano, che era sprofondato oltre la 150esima posizione del ranking a inizio marzo, ora è rientrato a ridosso dei primi 40 del mondo e vuole continuare a essere protagonista, come mostrato nei match di Coppa Davis.

Nel cammino dello scorso anno, fu assente per infortunio. Quest’anno, nella fase preliminare, ha fatto da trascinatore, con Sinner e Musetti ai box. Ora, con le tre vittorie di Bologna, sembra essersi guadagnato un posto per la Final Eight conclusiva. Il tutto, sotto gli occhi di Sinner a fare il tifo per lui.

Berrettini e Sinner, avanti tutta: il post su Instagram non passa inosservato

Il gruppo azzurro è assai unito. Lo scorso anno fu Berrettini a fare da tifoso e motivatore speciale a bordo campo a Malaga. In particolare, il rapporto tra Sinner e Berrettini è sempre più solido. I due si incoraggiano sempre a vicenda e a volte, a Montecarlo, si sono anche allenati insieme. Se Sinner sta dominando la scena, la speranza di tutti i tifosi azzurri è di rivedere un Berrettini capace di competere da pari a pari con i primi al mondo.

Intanto, i due ci proveranno a Malaga, a novembre, con una Coppa Davis da provare a vincere nuovamente. Lo scorso anno, il trionfo dopo ben 47 anni di attesa. Ma ora, c’è la sensazione che, con una squadra così forte, si possa aprire un ciclo.

Su Instagram, Berrettini ha scritto: “Tutti a Malaga!”, con Sinner a rispondere sotto di lui: “Forza!”. Immancabili le reazioni entusiaste dei tifosi per entrambi. In effetti, di nazionali che possano schierare tre singolaristi del calibro di Sinner, Musetti e Berrettini ce ne sono poche, anzi forse nessuna. Le rivali sono avvisate.