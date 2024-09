Bologna, Italiano: “Sono contento dei miei ragazzi”

Dopo il pareggio 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ha parlato in conferenza stampa, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna.

Oggi c’è rammarico perché forse meritavate qualcosa in più: “Abbiamo affrontato una squadra che pensavo potesse darci meno problemi, invece sono stati bravi. Noi dal canto nostro abbiamo fatto una buona prestazione, sono contento di come si sono espressi i ragazzi. C’è da considerare l’emozione della prima partita in questa competizione, ma sono contento di come l’abbiamo affrontata. In casa abbiamo uno spirito che mi piace e dobbiamo portarcelo dietro ovunque. Ci serve imparare a concretizzare le occasioni, perché oggi meritavamo di più“.

Nota positiva anche la prestazione dei due centrali. Cosa ne pensa della fase difensiva? Per quanto riguarda la cattiveria sotto porta si poteva fare meglio: “Sono contento per entrambe le fasi. Abbiamo fatto quello che avevamo provato. Sapevamo che loro si sarebbero rintanati nella metà campo e abbiamo provato ad attaccarli, ma dobbiamo migliorare nella concretizzazione. Anche la difesa ha lavorato molto bene, oggi faccio i complementi a tutti e quattro i difensori. Abbiamo lavorato bene a parte sulla prima palla. C’è da crescere su quell’aspetto che ad oggi non ci permette di vincere le partite“.

In quattro giorni il Bologna ha cambiato l’atteggiamento. Come se lo spiega: “Siamo quasi al punto di avere tutti i giocatori in condizione. Io penso che ora sia solo una questione di concentrazione, attenzione e percezione del pericolo. Dobbiamo aggiustare tutto questo fuori casa: è solo una questione di atteggiamento che dobbiamo portare in giro per l’Italia e per l’Europa. Io sono fiducioso perché quando vedo queste prestazioni penso che possiamo fare davvero qualcosa di buono“.

Come giudica la prestazione di Posch? Holm invece come sta: “Posch è stato sorpreso sulla prima palla che poi ha portato al rigore. E’ stata però l’unica volta in cui non è riuscito a intervenire. Rispetto a Como l’ho visto più concentrato e contento. Anche lui però deve crescere. Holm, invece, non è ancora al top. Oggi si è scaldato vista l’ammonizione di Posch che però alla fine non ha avuto bisogno del cambio. Visti gli infortuni in ritiro e poi in allenamento, Holm deve rientrare in condizione. Ad ogni modo oggi tutti sono stati davvero fantastici“.