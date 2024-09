Federica Pellegrini lascia tutti di stucco, scelta davvero sorprendente

Federica Pellegrini lascia tutti senza parole: è accaduto davvero, colpo di scena clamoroso per l’ex nuotatrice italiana

Federica Pellegrini è senza dubbio un’icona dello sport italiano. Ha portato il nuoto a livelli mai conosciuti dal nostro Paese, diventando una protagonista assoluta dell’ultimo ventennio. L’esordio ai primi Giochi ad appena 16 anni dove conquistò l’argento nei 200 stile libero, poi da lì una marcia inarrestabile che l’ha portata a conquistare un palmares davvero pazzesco.

Un oro ed un argento alle Olimpiadi, sei mondiali e sette Europei in cascina e ben 11 record del mondo frantumati. Insomma, numeri davvero impressionanti per la nuotatrice che ha deciso di ritirarsi nel 2022. Dall’agosto del 2021 è eletta membro del CIO ed avrà questa carica fino ai Giochi del 2028 che si disputeranno a Los Angeles, negli Stati Uniti. Ci conseguenza saà nella giunta del CONI fino a quella data.

Il ritiro dal nuoto agonistico è però coinciso anche con l’allontanamento dal mondo dello sport negli ultimi anni. Al contrario di molti suoi colleghi, ha deciso di intraprendere di non restare nel mondo del nuoto ma di percorrere la strada dello spettacolo.

Federica Pellegrini, la decisione che sorprende tutti

Un percorso, quello nel piccolo schermo, iniziato già durante la fine della sua carriera. Nel 2019, infatti, ha ricoperto il ruolo di giudice in Italia’s Got Talent in onda su Sky mentre dall’ottobre 2021 si è cimentata nella conduzione de “Le Iene”.

Nell’ottobre dell’anno successivo, invece, è concorrente di Pechino Express insieme a Matteo Giunta, suo ex allenatore ed oggi marito. Pochi mesi prima, nell’agosto 2022, era convolata a nozze e dall’unione dei due è nata la piccola Matilde il 3 gennaio 2024. E recentemente ha rilasciato in un’intervista alcune riflessioni sulla maternità, ammettendo com’è stata dura nei primi periodi essendo da sempre una donna indipendente.

“La maternità è tosta – ha ammesso – il mio corpo è cambiato, non tollero l’esplosione del seno che non sento mio” ha poi aggiunto l’ex nuotatrice confessandosi a cuore aperto. Ora, però, la Pellegrini è ormai pronta per una nuova avventura professionale.

Sarà infatti protagonista di “Ballando con le Stelle”, la nuova edizione che prenderà il via il 28 settembre su Rai 1. In coppia con Angelo Madonia si cimenterà anche nel ballo. “La Pellegrini è classe e bellezza oltre che simpatia” ha spiegato la conduttrice Milly Carlucci, “è forte e fragile” ha poi aggiunto.

E la prima serata si preannuncia con il botto: se la Pellegrini è una delle concorrenti dell’intera edizione, ospiti della puntata d’esordio saranno anche le campionesse olimpichie del volley femminile, per una serata dove lo sport avrà un ruolo predominante.