“Finii quasi in ospedale”, retroscena Gianluca Vialli: nessuno lo sapeva

Spunta un particolare retroscena svelato in queste ore su Gianluca Vialli, il compianto attaccante italiano scomparso nel 2023

Ricordare un mito del calcio italiano ed internazionale come Gianluca Vialli è sempre molto commovente. L’ex attaccante azzurro ci ha lasciati infatti ad inizio 2023, dopo aver dovuto convivere per molto tempo con un male incurabile.

Vialli era malato da tempo, ma nonostante ciò ha dimostrato grande forza d’animo e spirito combattivo, resistendo al tumore al pancreas e continuando a fare ciò che ha sempre amato: lavorare nel mondo del calcio, diventando anche dirigente al seguito della Nazionale italiana durante la spedizione vincente di Euro 2020.

L’ex centravanti di Juventus e Sampdoria ha vissuto una carriera davvero esaltante. Ha segnato miriadi di gol, vinto trofei iconici come lo Scudetto con i blucerchiati e la Champions League con i bianconeri. Ma è anche finito a giocare al Chelsea, in Premier League, dimostrando tutta la sua qualità e la capacità di leadership, diventando successivamente allenatore-giocatore dei Blues.

Vialli e Zola, il ricordo di un aneddoto indimenticabile

Proprio riguardante la sua esperienza a Londra, città che poi lo ha accolto fino alla prematura dipartita, spunta un retroscena davvero divertente e carino su Luca Vialli. A raccontarlo un altro italiano che ha fatto cose straordinarie in maglia Chelsea, ovvero Gianfranco Zola.

In una recente intervista a ‘Il Riformista’ Zola, eletto il miglior calciatore del ‘900 del Chelsea, ha ricordato il suo rapporto con Vialli una volta ingaggiato dalla formazione londinese. In particolare è spuntato un aneddoto molto simpatico: “A volte con lui avevamo visioni diverse, ma ci siamo confrontati con rispetto. Gianluca aveva valori importanti. Cercavo casa, non sapevo dove andare a cena. Gianluca mi porta al ristorante giapponese e mi fa provare il wasabi. Ne misi così tanto sul pane che quasi finii in ospedale!“.

Un siparietto simpatico che dà la misura di quanto Vialli fosse un personaggio divertente, speciale e molto inclusivo, soprattutto nel suo periodo in Premier League. L’arrivo suo e di Zola al Chelsea aprì la stagione degli italiani in maglia Blues, seguiti da altri fuoriclasse nostrani come Di Matteo, Casiraghi e Panucci.

La scomparsa di Vialli, avvenuta a Londra il 6 gennaio 2023, ha lasciato un grande vuoto tra gli appassionati di calcio. Ma soprattutto in tutti quei calciatori ed allenatori che lo hanno incrociato durante la carriera, vista la qualità umana e sportiva dell’ex juventino.