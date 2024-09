Al termina del match pareggiato 0-0 contro il Manchester City, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato così: “I ragazzi sono stati bravi, hanno lavorato bene insieme. Abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo fare male. Bene il primo tempo, abbiamo sofferto qualcosa nel secondo. Negli ultimi 30 metri doppiamo usare meglio la tecnica e preparare ancora meglio le situazioni. Siamo una squadra tecnica, é la prima volta in stagione che non facciamo gol“.