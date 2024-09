Manchester City-Inter 0-0: punto d’oro per i ragazzi di Inzaghi

Pareggia 0-0 l’Inter contro il Manchester City al termine di una gara equilibrata con i nerazzurri che hanno saputo rispondere colpo su colpo ai ragazzi di Pep Guardiola.

Manchester City-Inter, le formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, De Bruyne; Savino, Silva, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

La partita

Parte forte l’Inter pericolosa due volte in ripartenza con Thuram nei primi 15 minuti. Risponde Haaland al 19′. Girata di testa del norvegese su traversone di Savinho, ma il pallone è centrale per Sommer. Al 29′ grande chance per Darmian. Ederson, evitando il corner, rinvia dalle parti dell’esterno che calcia a porta vuota ma Gvardiol di testa manda in angolo. 7 minutie ci riprova Haaland. Servizio di Grealish per il centravanti, che sfiora il palo alla sinistra di Sommer. In chiusura di primo tempo è poi Carlos Augusto a provarci. Taremi serve l’ex Monza, che tira da posizione defilata e arriva la deviazione in corner di Ederson. Ad inizio ripresa è nuovamente Darmian ad avere la palla buona ma spreca. Taremi porta avanti la ripartenza e serve in area l’esterno, che opta per il tacco per Barella invece di calciare da buona posizione e fa sfumare l’azione. Poco dopo ci prova poi Grealish. Leggerezza in area di Bastoni, di cui prova ad approfittare Foden. conclusione e deviazione nerazzurra, con palla che arriva all’ex Aston Villa ma il suo tiro è sbilenco e va sul fondo. Al 76′ è il subentrato Mkhitaryan a sprecare la miglior chance del match. Barella lancia sulla destra Dumfries, cross in mezzo che in qualche modo arriva all’armeno e conclusione alle stelle da buona posizione. Al 90′ occasione per Gundogan ma il tedesco non sfonda. Colpo di testa su suggerimento da sinistra di Gvardiol, ma la palla termina tra le braccia di Sommer. Termina 0-0.