Tennis, tegola pesantissima in queste ore: torna in campo nel 2025!

Notizia scuote il mondo del tennis, in particolare quello femminile: ha terminato il 2024, tornerà l’anno prossimo

Il mondo del tennis, in queste ore, è in attesa di conoscere il tabellone delle Finals della Coppa Davis da disputarsi a Malaga, Spagna. Tra le favorite per la vittoria finale non si può menzionare l’Italia, che in terra iberica probabilmente avrà tra le propria fila il numero uno al mondo Jannik Sinner, con Matteo Berrettini che agirà al suo fianco.

Nel frattempo, è arrivata un’importante notizia che riguarda il tennis femminile. L’ex numero due al mondo Wta ha deciso di concludere la sua stagione agonistica 2024, segnata da pochi successi in altrettante poche partite. Ha scelto insomma che tornerà in campo l’anno prossimo, appena si ristabilirà in modo completo, mettendosi alle spalle gli infortuni di quest’anno.

Ons Jabeur, tennista tunisina di trent’anni, finalista a Wimbledon e allo Us Open, ha deciso di dire basta a questo 2024, segnato da infortuni e da tanta incertezza fisica. In particolare, quel dolore alla spalla ha impedito alla tennista nordafricana di andare avanti nei migliori tornei stagionali, impedendogli quindi di recuperare posizioni nel ranking Wta.

Tennis, Ons Jabeur chiude la stagione in anticipo

Una decisione improvvisa ma che tutto sommato il suo pubblico si aspettava. La tunisina sui social ha annunciato che non parteciperà ai prossimo tornei del 2024, promettendo al contempo di tornare all’Australian Open di gennaio. Un appuntamento che vuole onorare al meglio (il massimo risultato che ha raggiunto a Melbourne sono i quarti di finale nel 2020).

Queste le parole della Jabeur su Instagram, molto sentite per via del momento che sta vivendo: “Quest’anno è stato estremamente difficile per me e, da atleti, sappiamo bene che anche il recupero fa parte del viaggio. A causa del persistente infortunio alla spalla, io e il mio staff medico abbiamo preso la decisione di fermarci fino a fine stagione“.

Poi continua: “Sfrutterò tutto il tempo necessario alla guarigione completa dedicandomi ad attività di beneficenza assicurandomi che tutti si possa contribuire a fare la differenza in questo mondo. Grazie per tutto il sostegno, non vedo l’ora di tornare ancora più forte! Ci si rivede in campo in Australia nel 2025“.

Il 2024 è stato un anno molto difficile per la tunisina: il massimo risultato che ha raggiunto sono stati i quarti di finale al Roland Garros, dove è stata battuta nettamente dalla statunitense Coco Gauff.