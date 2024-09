Bufera Emma Raducanu: ultimo annuncio da brividi

Emma Raducanu, l’ultimo annuncio coglie tutti di sorpresa: ecco perché la tennista britannica è di nuovo sotto i riflettori

Nello sport vincere è difficile ma ripetersi lo è molto di più. Lo sa bene Emma Raducanu che, dopo l’exploit nel 2021 con la vittoria degli Us Open a 18 anni e 10 mesi e da numero 150 nel ranking Wta, non si è più ripetuta.

Dopo la conquista del Major statunitense – è stata la più giovane a imporsi in un torneo del Grande Slam dai tempi del trionfo di Marija Šharapova a Wimbledon nel 2004 – la tennista britannica, di origini rumene per parte di padre e cinesi per parte di madre, è precipitata nell’anonimato.

Da allora, infatti, tra infortuni e risultati deludenti si sono perse le tracce della Raducanu sui cui futuri successi dopo il trionfo sul cemento di Flushing Meadows erano in molti a scommettere. Un’inattesa involuzione, quella della tennista britannica, che stenta a ritrovare condizione e risultati.

Emma Raducanu, un suo ex coach la difende

Ondeggiando a ridosso della top 100 del ranking Wta ma comunque sempre lontana anni luce dai vertici della classifica, tutti si chiedono che n’è stato della tennista britannica che appena tre anni fa stupiva addetti ai lavori e appassionati della racchetta. I tanti cambi di coach, certo, non l’hanno agevolata. Tuttavia, in Gran Bretagna puntano il dito contro il suo essere spesso distratta da tutto ciò che succede fuori dai campi da tennis. Non tutti, però, la pensano in questo modo.

In particolare, Mark Petchey, uno degli ex coach di Emma Raducanu e di Andy Murray, nel corso dell’intervista concessa a ‘Bally Casino’, ha spezzato una lancia in favore della tennista britannica: “All’età di una tennista come Emma Raducanu non si commettono errori, ma semplicemente si prendono decisioni e si impara da queste, si valutano le soluzioni ma Emma non sbaglia“.

Nondimeno, Petchey ha confessato che, sebbene abbia dichiarato che dopo la vittoria nel Major statunitense Emma Raducanu sarebbe andata incontro ad almeno un paio di anni difficili, auspicava “che le cose sarebbero state diverse. Sono sicuro che anche le persone che stanno intorno a lei speravano questo“.

Dunque, continua il momento ‘no’ di Emma Raducanu che recentemente durante la conferenza stampa successiva a una sconfitta, tra le lacrime, si è sbottonata rivelando le sue fragilità: “Sono una ragazza tenace e coraggiosa, una vera combattente. Ho sentito il bisogno di interpretare il ruolo che mi era stato assegnato e non mi sono goduta i momenti di libertà. A volte non mi riconoscevo”. Già, anche gli appassionati di tennis non la riconoscono più.