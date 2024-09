Estasi per Sinner e Berrettini: ultim’ora improvvisa

Ultime notizie che riguardano da vicino Jannik Sinner e Matteo Berrettini: entusiasmo alle stelle per loro

Il tennis italiano sta vivendo una stagione formidabile. Ed è di certo una grande notizia, oltre al super Jannik Sinner in vetta al ranking ATP da ormai più di tre mesi, aver ritrovato finalmente un Matteo Berrettini in gran forma.

Il tennista romano classe 1996, dopo i ripetuti infortuni degli ultimi due anni, era scivolato fino a oltre la 150esima posizione nella classifica mondiale, e qualcuno aveva iniziato a dubitare che lo si potesse rivedere a buoni livelli. Ma Berrettini ha lavorato sodo per riprendersi, e i risultati si stanno vedendo. L’ex numero 6 del mondo in questo 2024 ha vinto tre tornei, che gli hanno consentito di rientrare tra i primi 50 al mondo. E ora, l’ambizione è quella di regalarsi un finale di stagione ancora da protagonista.

Considerando che Berrettini non ha punti da difendere, visto che lo scorso anno in questa fase era ai box per infortunio, potrebbe guadagnare ancora qualche posizione, se dovesse ottenere buoni risultati. Di sicuro, affrontarlo, specie su superfici veloci, è una incognita per tutti in questo momento. E in Coppa Davis Matteo si è fatto valere, con tre vittorie nella fase a gironi.

A Bologna, Sinner era a bordo campo a sostenerlo, mentre lui trascinava la Nazionale alla Final Eight di Malaga. I due si sono complimentati a vicenda, confermando l’ottimo rapporto che hanno in campo e fuori. E con loro, il sogno di rivincere la Davis, dopo una attesa lunga 47 anni e coronata un anno fa, prende forma.

Sinner e Berrettini, la carica sui social per andare di nuovo a caccia della Coppa Davis: tifosi in delirio

Italia che si presenterà a novembre tra le favorite e avvisa tutti: la conferma in Davis non è impossibile. La volontà è quella di ottenere uno storico bis e magari aprire un lungo ciclo, dopo tanti anni di digiuno.

Berrettini e Sinner ci credono, eccome, e l’entusiasmo viene testimoniato dal post condiviso su Instagram da Matteo, che ha scritto nella didascalia: “Tutti a Malaga!”. La replica di Sinner non si è fatta attendere: “Forza!”. Gli azzurri di Volandri vogliono stupire ancora e regalare altri trionfi all’Italia, il vento rispetto a qualche anno fa è cambiato e i nostri tennisti possono prendersi definitivamente la scena.